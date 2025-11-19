Словаччина може оскаржити припинення імпорту російського газу до ЄС

Словаччина розгляне можливість подання позову проти європейського плану з припинення імпорту природного газу з Росії до Європейського Союзу.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на брифінгу, передає LIGA.net.

"Хочу вас поінформувати, пані та панове, що я доручив віцепрем'єр-міністерці Словацької Республіки, пані Саковій, міністру закордонних справ пану Бланарові та міністру юстиції пану Суску, щоб вони на найближче засідання уряду представили документ, у якому ми аналізуватимемо можливості подання позову проти Європейського Союзу в справі зупинки поставок російського газу до Словаччини", – сказав Фіцо.

Міністри енергетики країн-членів ЄС у жовтні підтримали пропозицію щодо поступового припинення імпорту газу з Росії. Повна заборона має бути запроваджена з 1 січня 2028 року. Словаччина, як і Угорщина, не підтримала цю пропозицію.

Утім, наразі поки не точно, що Словаччина подасть позов проти Євросоюзу.

"Це рішення завдає нам надзвичайної шкоди. Все залежатиме від того, як Єврокомісія виконає свої зобов'язання перед Словаччиною, які були дані й підписані президенткою ЄК", – додав Фіцо.

Він знову заявив, що вважає припинення імпорту російського газу шкідливим для Словаччини, і ще раз висловив незгоду з використанням заморожених російських активів у ЄС для підтримки України.

Минулого тижня міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова повідомляла, що російський газ становитиме лише третину від загального обсягу поставок словацької компанії SPP у 2025 році.

Раніше російський газ мав основну частку в загальному обсязі імпорту газу до Словаччини, однак на поставки цього року вплинуло припинення українсько-російського контракту на транзит газу.

Відмова ЄС від російського газу

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.