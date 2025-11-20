"єВідновлення": Власники знищеного житла на тимчасово окупованих територіях зможуть отримати компенсацію

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання компенсацій за знищене житло, яке перебуває на тимчасово окупованій території.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

"Понад 150 тис. сімей уже отримали компенсацію за програмою "єВідновлення". Сума виплат за ці роки становить 53 млрд грн. І сьогодні ми ухвалили рішення про вдосконалення механізму відшкодування", – заявив Кулеба.

За його словами, уряд ухвалив експериментальну постанову, яка запускає механізм виплати компенсацій людям, які втратили своє майно на тимчасово окупованій території.

"На першому етапі компенсації будуть надаватися учасникам бойових дій та особам з інвалідністю І та ІІ групи. Вони можуть отримати компенсацію за своє втрачене майно і вкласти виключно в житлові програми на території нашої країни", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що отримати кошти зможуть ті з українців, хто не виїхав за кордон. Згодом така можливість буде передбачена і для інших категорій населення.

Для верифікації даних щодо втраченого майна братиметься виключно місце реєстрації людини.

"Ми розуміємо, наскільки складно зараз підтвердити ті чи інші документи про право власності, тому на сьогодні ми пішли на такий шлях. Це експериментальна постанова, але ми впевнені, що вона матиме ефект і ми зможемо підтримати наших людей і таким чином стимулювати їх повертатися в Україну", – зауважив Кулеба.

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Як повідомлялося, станом на 10 листопада цього року компенсації за державною програмою "єВідновлення" вже отримали 145 226 родин на загальну суму 52,33 млрд грн.

На початку листопада в застосунку "Дія" з'явилася можливість подати нову заяву на компенсацію за програмою "єВідновлення". Зробити це можна навіть у разі, якщо ремонт за попередньою заявою вже розпочато.

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".