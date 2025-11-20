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Новини
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"єВідновлення": Власники знищеного житла на тимчасово окупованих територіях зможуть отримати компенсацію

Власники знищеного житла на тимчасово окупованих територіях зможуть отримати компенсацію

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання компенсацій за знищене житло, яке перебуває на тимчасово окупованій території.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

"Понад 150 тис. сімей уже отримали компенсацію за програмою "єВідновлення". Сума виплат за ці роки становить 53 млрд грн. І сьогодні ми ухвалили рішення про вдосконалення механізму відшкодування", – заявив Кулеба.

За його словами, уряд ухвалив експериментальну постанову, яка запускає механізм виплати компенсацій людям, які втратили своє майно на тимчасово окупованій території.

"На першому етапі компенсації будуть надаватися учасникам бойових дій та особам з інвалідністю І та ІІ групи. Вони можуть отримати компенсацію за своє втрачене майно і вкласти виключно в житлові програми на території нашої країни", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що отримати кошти зможуть ті з українців, хто не виїхав за кордон. Згодом така можливість буде передбачена і для інших категорій населення.

Для верифікації даних щодо втраченого майна братиметься виключно місце реєстрації людини.

"Ми розуміємо, наскільки складно зараз підтвердити ті чи інші документи про право власності, тому на сьогодні ми пішли на такий шлях. Це експериментальна постанова, але ми впевнені, що вона матиме ефект і ми зможемо підтримати наших людей і таким чином стимулювати їх повертатися в Україну", – зауважив Кулеба.

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Як повідомлялося, станом на 10 листопада цього року компенсації за державною програмою "єВідновлення" вже отримали 145 226 родин на загальну суму 52,33 млрд грн.

На початку листопада в застосунку "Дія" з'явилася можливість подати нову заяву на компенсацію за програмою "єВідновлення". Зробити це можна навіть у разі, якщо ремонт за попередньою заявою вже розпочато.

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Автор: 

житло (739) компенсації (405) нерухомість (659) відновлення (512) єВідновлення (99)
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Топ коментарі
+4
Т.е. если жилье не уничтожено, а просто захвачено пи@арашкой - компенсации не будет? А в чем разница для людей? В обоих случаях им пользоваться невозможно.
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20.11.2025 18:48 Відповісти
+2
А звідки гроші ця ******* зелена візме? Вонож літаки накупило неіснуючі до 35 року і у Франції прикупило не існуючі літаки за не існуючі гроші. ********
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20.11.2025 19:00 Відповісти
+1
він реально вважає що це стимулює повернення в Україну чи косить під дурника
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20.11.2025 18:47 Відповісти
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він реально вважає що це стимулює повернення в Україну чи косить під дурника
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20.11.2025 18:47 Відповісти
Т.е. если жилье не уничтожено, а просто захвачено пи@арашкой - компенсации не будет? А в чем разница для людей? В обоих случаях им пользоваться невозможно.
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20.11.2025 18:48 Відповісти
Та заголовок статті не відповідає її змісту і в цілому Постанові...а сама стаття створена особами, які навіть не спромоглись розібратись з даним питанням..
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21.11.2025 01:03 Відповісти
прокурори інваліди ?
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20.11.2025 18:49 Відповісти
отримають гроші і звалять в росію...
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20.11.2025 18:53 Відповісти
Ага, "щирі українці" надали приклад:



Серед українських біженців у Німеччині виявили сотні громадян сусідньої країни

Деякі втікачі від війни, яких перевірили німецькі міграційні служби, виявилися власниками двох паспортів - українського та угорського.



До Федерального відомства у справах міграції та біженців у Німеччині надходять сотні повідомлень про втікачів від війни з України, які для спілкування потребують перекладача з угорської мови. Як виявила перевірка, деякі біженці з України були власниками паспортів Угорщини, тобто формально вони є громадянами країни ЄС і не мають права на тимчасовий захист в Німеччині і на відповідну грошову допомогу.

Про це повідомляє німецьке видання https://www.welt.de/politik/deutschland/article68f1e319ce7f32a4dfb9a29b/migration-wenn-ungarische-staatsbuerger-als-ukraine-fluechtlinge-nach-deutschland-einreisen.html Welt.

Від травня 2023 року до жовтня 2025 року міграційним службам стало відомо про 9640 підозрілих випадків, 1136 з яких датуються поточним роком. Тільки за останні чотири тижні було зареєстровано ще 141 випадок.

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20.11.2025 19:37 Відповісти
А звідки гроші ця ******* зелена візме? Вонож літаки накупило неіснуючі до 35 року і у Франції прикупило не існуючі літаки за не існуючі гроші. ********
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20.11.2025 19:00 Відповісти
Заробить з Трампом на рідкоземельних металах,які той у цього дурника видурив.
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20.11.2025 19:18 Відповісти
Аж по 7500 долярів..купуйте нове!!!
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20.11.2025 21:04 Відповісти
"та особам з інвалідністю І та ІІ групи" Узагальнений піздєж для тих хто не знайомий з реальним порядком...
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21.11.2025 00:42 Відповісти

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