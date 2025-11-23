В Україні дорожчають огірки, проте ціни все одно на 10% нижчі за торішні

В Україні наразі відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків, що спричинило подальше зростання цін на цю продукцію.

Як пише EastFruit, на сьогодні стаціонарні тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85-110 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

При цьому далі підвищувати ціну на свою продукцію українським виробникам дає змогу стабільний попит роздрібних мереж на якісніші овочі.

Більшість українських рітейлерів віддають перевагу саме огіркам із місцевих комбінатів, навіть незважаючи на те, що ціна на цю продукцію дещо вища, ніж на імпортну. Своє рішення представники мереж пояснюють дуже невисокою якістю імпортної продукції, яка помітно поступається огіркам із місцевих тепличних комбінатів.

Також на ціни впливає стрімке скорочення пропозиції огірків від українських виробників. Більшість місцевих тепличних комбінатів фактично завершили сезон реалізації поточного обороту.

Утім, незважаючи на чергове подорожчання в даному сегменті, тепличні огірки в Україні надходять у продаж щонайменше на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомлялося, за даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у жовтні зросли на 0,9%, порівняно із вереснем. У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2024 року, ціни зросли на 10,9%

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.

До того повідомлялося, що через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю.