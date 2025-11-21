Путіну доповіли про обвал сировинних доходів бюджету на понад $25 мільярдів

Нафтогазові доходи російського бюджету цього року скоротилися на 2 трлн руб. ($25,24 млрд).

Про це повідомив глава Федеральної податкової служби РФ Даніл Єгоров російському президенту Владіміру Путіну на зустрічі в Кремлі, передає The Moscow Times.

Утім, за словами Єгорова, незважаючи на спад сировинних надходжень, "бюджет стабільний", а більше податків вдається збирати з несировинного сектора економіки – плюс 3 трлн руб. із початку року.

"Бюджетна система зберігає свою стійкість, основні доходи і, власне, за рахунок чого зберігається ця стійкість – це нафтогазові доходи", – сказав Єгоров.

За даними Мінфіну РФ, за січень-жовтень цього року надходження податків від нафти та газу впали на 21%, до 7,5 трлн руб. Ненафтогазові податки додали 11% – 22,4 трлн руб. Загальні доходи бюджету практично перестали зростати – 29,9 трлн руб. проти 29,6 трлн руб. на кінець жовтня минулого року.

У результаті в російській скарбниці утворився дефіцит на 4,2 трлн руб., який до кінця року, за прогнозом російського Мінфіну, збільшиться до 5,7 трлн руб.

Спочатку уряд РФ планував зібрати до федерального бюджету 40,3 трлн руб. податків, проте у вересні був змушений переглянути розрахунки і тепер чекає лише 37 трлн руб.

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Раніше повідомлялося, що видатки бюджету Росії на соціальну підтримку наступного року становитимуть лише чверть (25,1%) витрат скарбниці РФ, і це буде найнижчий рівень мінімум із 2011 року.

Також стало відомо, що Центробанк Росії вперше почав реальні продажі фізичного золота з резервів у рамках операцій Мінфіну РФ із фінансування державного бюджету.

Держдума РФ на пленарному засіданні 18 листопада в другому, основному читанні схвалила пакет бюджетних законопроєктів, які включають підвищення податків, рекордні витрати на армію та силові структури, а також скорочення фінансування ключових проектів охорони здоров'я.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються – на 27% у жовтні цього року, – а несировинні податки відстають від плану.

Підвищення податків у Росії

Раніше стало відомо, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з наступного року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

При цьому в Службі зовнішньої розвідки України заявили, що заплановане в Росії з 1 січня 2026 року підвищення ставки ПДВ до 22% навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.

На початку листопада повідомлялося, що російський уряд слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові.