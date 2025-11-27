Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 вакансій, для яких потрібна вища освіта. ПЕРЕЛІК

Державна служба зайнятості України назвала найпоширеніших пропозицій роботи, для яких потрібна вища освіта.

У Служба зазначили, з з початку року було запропоновано 400 тис. вакансій майже за 4 тис. різних професій. Проте їхній розподіл за кожним фахом здійснюється нерівномірно.

Зараз більшість пропозицій роботи стосуються фахівців із професійно-технічною освітою. Натомість вузькопрофільних лікарів, науковців, економетристів чи аналітиків роботодавці шукають украй рідко.

Утім, перелік професій, що потребують вищої освіти та стабільно користуються високим попитом серед роботодавців, виглядає так:

бухгалтер . Загалом таких вакансій за 10 місяців цього року налічувалося трохи більше 8 тис.;

. Загалом таких вакансій за 10 місяців цього року налічувалося трохи більше 8 тис.; спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) . Залежно від того, в якому напрямку працюватиме такий співробітник, за такою освітою його й обирають. Загалом таких вакансій у Службі зайнятості було 4,4 тис.;

. Залежно від того, в якому напрямку працюватиме такий співробітник, за такою освітою його й обирають. Загалом таких вакансій у Службі зайнятості було 4,4 тис.; менеджер (управитель) зі збуту . Це фахівці, які організовують та координують продажі підприємств, знаходять нових клієнтів, проводять із ними переговори й укладають договори. Таких вакансій було 2,4 тис.;

. Це фахівці, які організовують та координують продажі підприємств, знаходять нових клієнтів, проводять із ними переговори й укладають договори. Таких вакансій було 2,4 тис.; вихователь . Такому співробітнику потрібно отримати педагогічну освіту, найчастіше за спеціальністю "Дошкільна освіта". Таких вакансій з початку року було майже 2,4 тис.;

. Такому співробітнику потрібно отримати педагогічну освіту, найчастіше за спеціальністю "Дошкільна освіта". Таких вакансій з початку року було майже 2,4 тис.; соціальний робітник . Це спеціаліст, який допомагає людям із їхніми побутовими, соціальними та психологічними проблемами за допомогою консультацій, реабілітації, допомозі в пошуку ресурсів та багатьма іншими формами підтримки. Загалом із початку року Служба зайнятості мала майже 2 тис. таких пропозицій роботи;

. Це спеціаліст, який допомагає людям із їхніми побутовими, соціальними та психологічними проблемами за допомогою консультацій, реабілітації, допомозі в пошуку ресурсів та багатьма іншими формами підтримки. Загалом із початку року Служба зайнятості мала майже 2 тис. таких пропозицій роботи; економіст . Це фахівець, який аналізує, прогнозує та планує діяльність підприємств, проводить розрахунки та працює над підвищенням ефективності роботи компаній, а інколи й цілих галузей чи держав. Усі вакансії для економістів вимагають профільної освіти за спеціальністю "Економіка". Загалом роботодавці шукали таких фахівців 1,4 тис.;

. Це фахівець, який аналізує, прогнозує та планує діяльність підприємств, проводить розрахунки та працює над підвищенням ефективності роботи компаній, а інколи й цілих галузей чи держав. Усі вакансії для економістів вимагають профільної освіти за спеціальністю "Економіка". Загалом роботодавці шукали таких фахівців 1,4 тис.; інженер . Це фахівець із вищою технічною освітою, який здійснює інженерну діяльність, тобто розв’язує технічні завдання, створює та експлуатує техніку та технології. Таких пропозицій роботи налічувалося понад 1,2 тис.;

. Це фахівець із вищою технічною освітою, який здійснює інженерну діяльність, тобто розв’язує технічні завдання, створює та експлуатує техніку та технології. Таких пропозицій роботи налічувалося понад 1,2 тис.; фармацевт . Це медичний фахівець із фармацевтичною освітою, який займається виготовленням, зберіганням, контролем якості та продажем лікарських засобів. Фармацевтів шукали майже 1 тис. разів;

. Це медичний фахівець із фармацевтичною освітою, який займається виготовленням, зберіганням, контролем якості та продажем лікарських засобів. Фармацевтів шукали майже 1 тис. разів; психолог . Такий фахівець вивчає психічні процеси та надає людям психологічну допомогу й повинен мати вищу освіту за спеціальністю "Психологія". Психологів роботодавці шукали майже 950 разів;

. Такий фахівець вивчає психічні процеси та надає людям психологічну допомогу й повинен мати вищу освіту за спеціальністю "Психологія". Психологів роботодавці шукали майже 950 разів; викладач закладу вищої освіти. Такий спеціаліст займається навчальною, методичною, науковою роботою. Окрім викладацької роботи, такі працівники проводять наукові дослідження та розробляють навчальні матеріали. Часто посади викладачів можуть займати особи, які не тільки мають вищу освіту, але й науковий ступінь чи вчене звання. Таких працівників роботодавці шукали завдяки Службі зайнятості 939 разів.

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Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості України за січень-жовтень цього року запропонувала своїм клієнтам 399,5 тис. вакансій, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед найпоширеніших запитів роботодавців за цей період, був пошук працівників у сфері торгівлі та послуг – вони становили 18% від усіх поданих вакансій. Найменше пропонувалися вакансії кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – лише 2,3%.

Перед тим повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

До того стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.