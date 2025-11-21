Держслужба зайнятості назвала найпопулярніші вакансії серед роботодавців. Кого шукали найбільше?

Державна служба зайнятості України за січень-жовтень цього року запропонувала своїм клієнтам 399,5 тис. вакансій, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили в Держслужбі зайнятості, серед найпоширеніших запитів роботодавців за цей період, був пошук працівників у сфері торгівлі та послуг – вони становили 18% від усіх поданих вакансій.

Найменше пропонувалися вакансії кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – лише 2,3%.

Серед областей, де спостерігалася найвища кількість пропозицій роботи, – Львівщина, там Служба зайнятості пропонувала більш, майже 50 тис. вакансій. На них вдалося працевлаштувати 16,6 тис. шукачів роботи, або ж закрити потребу роботодавців на 34%. Більшість незакритих пропозицій досі доступні для пошукачів.

На другому місці – Дніпропетровська обласна служба зайнятості. У цьому регіоні за звітний період зареєстровано майже 30 тис. вакансій, із яких було укомплектовано 71%.

Найвищий показник укомплектування вакансій за 10 місяців показали Донецький та Івано-Франківський центри зайнятості, у них показник заповнення запропонованих вакансій – вище 80%.

Які професії найзатребуваніші

Від початку року роботодавці найчастіше шукали підсобних робітників, таких вакансій було понад 17,4 тис.

Наступними найпопулярнішими були продавець продовольчих товарів – 16,4 тис. та водій автотранспортних засобів – 15,9 тис. П'ятірку найзатребуваніших професій замикають продавці-консультанти – 11,7 тис. та кухарі – 11 тис.

Наразі для клієнтів Державної служби зайнятості пропонується 236 тис.ч вакансій у різних сферах.

Раніше повідомлялося, що на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості в переліку вакансій від роботодавців цього року налічувалося 3,9 тис. пропозицій роботи, де потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло. Із загальної кількості вакансій, де роботодавці пропонують і житло, закрито лише 40%.

До того Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.

Перед тим повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

До того стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.