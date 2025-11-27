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Новини Співпраця з МВФ
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Нова програма з МВФ: Українська влада пообіцяла підвищити податки (оновлено)

мвф

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли згоди на рівні персоналу щодо нової чотирирчіної програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму близько $8,1 мільярда.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Фонду.

Очікується, що нова програма співпраці з МВФ також дозволить отримати доступ до коштів від інших донорів, адже у базовому сценарії загальний дефіцит фінансування України оцінюється у $136,5 млрд на 2026-29 роки, у тому числі близько $63 млрд – у 2026-27 роках.

Серед зобов’язань української влади МВФ називає прагнення вирішити проблему неформального сектору, подолати корупцію та покращити управління, зокрема в секторі державних підприємств.

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей зауважив, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, однак ризики для її перспектив залишаються надзвичайно високими, враховуючи невизначеність щодо тривалості та інтенсивності війни, а також "час та рівень додаткової міжнародної донорської підтримки".

"Прийняття бюджету на 2026 рік, який відповідає програмній рамці, є вкрай необхідним. Ризики для бюджету залишаються високими з огляду на виняткову невизначеність, і слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути неефективних витрат або запровадження податкових пільг. Органи влади зобов'язані впроваджувати заходи з мобілізації внутрішніх доходів, які також необхідно буде доповнити своєчасним та масштабним зовнішнім донорським фінансуванням", – зазначив голова місії МВФ.

Згідно із повідомленням, українська влада також зобов'язалася активізувати зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків, а також розширити податкову базу, зокрема шляхом:

  • оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;
  • закриття митних пільг для імпорту споживчих товарів;
  • скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.

Перші два з цих пунктів можуть означають зобов'язання української влади ухвалити так звані закони про "податок на OLX", а також про оподаткування всіх посилок із-за кордону, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Крім того, планується запровадити податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Тобто платниками ПДВ стануть всі ФОПи, окрім тих, що використовують першу групу.

Українська влада також пообіцяла встановити критерії визначення трудових відносин. Якщо відносини між компанією та ФОПом відповідатимуть таким критеріям, то держава зобов'яже компанію брати такого ФОПа на роботу та сплачувати податки із зарплати такого працівника, додають джерела ЕП.

"Також було досягнуто домовленості щодо заходів щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі", – зазначається у повідомленні.

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"Нещодавні події підкреслюють важливість рішучої боротьби з корупцією, покращення управління та продовження реформ державних підприємств. На цьому тлі влада визнає важливість збереження незалежних антикорупційних інституцій, які мають належні ресурси. Також було досягнуто згоди з владою щодо необхідності продовження реформ державної податкової (ДПС) та митної служб (ДМС), включаючи призначення нового керівника ДМС", – йдеться у повідомленні МВФ.

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Як повідомлялося, за оцінками української влади, нова програма співпраці МВФ може передбачати виділення Україні фінансування в обсязі близько $8 мільярдів на наступні чотири роки, що менше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, під час попереднього візиту місії МВФ до Києва у вересні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Автор: 

держбюджет (1729) держборг (1153) кредит (3552) МВФ (1813)
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Топ коментарі
+48
Взагалі-то МВФ каже про закриття податкових та митних лазівок для обраних, а не про підвищення податків.

Але нема сумнівів, що замість цього Гетманцев просто підвищить податки.
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27.11.2025 09:37 Відповісти
+39
платити підвищені податки будемо ми а дерибанити отримане бабло будуть земиндичи....чудове зелене покращення
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27.11.2025 09:29 Відповісти
+25
Чим швидше народ винесе з влади цю банду зелених мародерів, тим меншими будуть руйнування економіки України.
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27.11.2025 09:36 Відповісти
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платити підвищені податки будемо ми а дерибанити отримане бабло будуть земиндичи....чудове зелене покращення
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27.11.2025 09:29 Відповісти
Чим швидше народ винесе з влади цю банду зелених мародерів, тим меншими будуть руйнування економіки України.
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27.11.2025 09:36 Відповісти
Взагалі-то МВФ каже про закриття податкових та митних лазівок для обраних, а не про підвищення податків.

Але нема сумнівів, що замість цього Гетманцев просто підвищить податки.
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27.11.2025 09:37 Відповісти
Именно так. МВФ важен сведенный бюджет, а конкретные шаги для этого - это уже дело нашей власти. Можно повысить налоги, а можно снизить расходы на госаппарат.
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27.11.2025 10:15 Відповісти
Грубо кажучи мвф вимагає дірки в діжці латати але натомість наші обіцяють більше води туди заливати.Збільшенням податків вони хочуть компенсувати втрати від корупції
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27.11.2025 10:29 Відповісти
А насправді - лише придушать економіку, будуть душити дрібний та середній бізнес та самозайнятих. Замість прибирати "схематоз" в державному масштабі. Там на одній тільки митниці діра, напевне, в трильйон.
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27.11.2025 13:10 Відповісти
Але вину за душіння економіки вже на мвф переклали
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27.11.2025 13:54 Відповісти
Те що влада краде вони збитками не вважають… а покривати це все повинен несчастий нарід.
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27.11.2025 23:54 Відповісти
'"Несчасний" народ їх обрав
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28.11.2025 06:02 Відповісти
Військовий збір вже піднімали..але саме військові більше грошей не отримали...досі донатять люди...тож з підвищенням податків Фронт отримає ще менше реальної допомоги..зате підвищать зарплатню чиновникам та поліції з ТЦК..
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27.11.2025 10:30 Відповісти
Зараз дуполизи Зебіла будуть кричати, що то Захід примусив Зеленського підвищити податки. А як же обіцянки самого Зеленського? Його влада - це мародери і брехуни. Половина з них малороси, які мають російські паспорти і бізнес на росії і окупованих територіях.
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27.11.2025 09:38 Відповісти
А ви як хотіли? Заради перемоги люди картковий хліб їли, а їм бачиш податки не такі. Все ще попереду)
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27.11.2025 09:44 Відповісти
Опять жє: кухня полевая
Тобі не придана в тилу;
Посіяв карточки в трамваї -
Сідай к заочному столу!
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27.11.2025 09:48 Відповісти
Посіяв картку як тікав - дзвони хай кешом принесуть.

Щемлива поезія мабутніх поколінь.
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27.11.2025 10:02 Відповісти
Народу податки-собі бабло в сумки..
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27.11.2025 10:26 Відповісти
Це означає лише те, що вони будуть більше красти. А ви і раді це виправдовувати, хоч "перемогою".
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27.11.2025 13:12 Відповісти
Сподіваюся, йдеться лише про онліфанщіць та плечових з траси? Сфера підвищеної уваги пана гетьманцева.
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27.11.2025 09:46 Відповісти
Та ні..роздягати ОЛХ, Пром, Розетка почнуть..
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27.11.2025 09:52 Відповісти
Цікаво було б почути думку ЛІДОРА про МВФ в вечірньому відосику .
Бо думку про МВФ Васі Голобородькі в серіалі "Слуга народу", який там посилав МВФ в Dупу, ми вже чули ... і ця думка так сподобалась майбутнім ЗЕбілам73% , що вони радісно запхали в Президенти України цього ЗЕвасю!
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27.11.2025 09:57 Відповісти
Ви ще польську франшизу цього гівна не бачили. Вирішила глянути, через що бабло на Г+Г виводять...то польське - то взагалі повний піпець..більше 3 серій не витримала..
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27.11.2025 10:09 Відповісти
А загальноприйнятий податок на розкіш - всі ці маєтки на гектарах вкраденої землі ще не на часі? Зелене шапіто у перші дні прийняло закон про знищення парканів біля водойм - як він втілюється в життя??
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27.11.2025 10:09 Відповісти
-"єто жє другоє"..(
Себе вони щімити не будуть...
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27.11.2025 10:24 Відповісти
Влада зобов'язалася не менше красти з бюджету а більше податків для наріду...оце така вона " демократія" від слуг наріду..ніхто не збирається зменшувати спецпенсії, зарплати чиновників,скорочувати роздутий держапарат та витрати на ОПу...😢
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27.11.2025 10:23 Відповісти
Мвф-"тре боротися з корупцією".Свириденко-"підвищити податки"?"ні,боротися з корупцією!""підвищити податки"?Ой не чує баба
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27.11.2025 10:26 Відповісти
Як тільки ми ввели податок на повітря, мудрий нарід став менше дихати, що це за мудатєнь???
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27.11.2025 10:28 Відповісти
Ну так це закономірна ціна "вовиної тисячі", "безкоштовної" "Укрзалізниці", та ін.!
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27.11.2025 10:48 Відповісти
"Шановне" видавництво цензору теж страдає хворобою "искуство заголовка".Замість того,щоб роз'яснити "простому наріду" що пропонує МВФ просто написати "повисити податки".Економічна і фінансова грамотность у богатьох пересічних майже на нулі.
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27.11.2025 10:53 Відповісти
Цвкаво чому МВФ не вимагайне негайне припинення крадіжок рилами у владі?
Цікаво чому владні рила НЕ ЗАПРИСЯГАЮТЬСЯ МВФ НЕ КРАСТИ?
Цікаво чому МВФ та РИЛА БРУДНІ ВЛАДИ завжди вимагають спільно НИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ПІДВИЩЕННЯМ ПОДАТКІВ, ПОБОРІВ, ТАРИФІВ?!!!!
Здогадатися не важко. Для нис все ше нас забагато як і *****😡😡😡😡😡😡
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27.11.2025 10:57 Відповісти
Не Міжнародний валюдний фонд голосувало паПриколу.
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27.11.2025 11:12 Відповісти
ХужеНеБудет!!!
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27.11.2025 11:10 Відповісти
А налоговые льготы крупным и процветающим торговым сетям отменят или за что хабари уплачены,того не отменяют?
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27.11.2025 11:12 Відповісти
"Пообіцяла". Десь колись потім. Тепер не на часі. Коли вже зрозуміють те, що українці давно засвоїли. Зельоним вірити не можна, як і кацапам.
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27.11.2025 11:24 Відповісти
Зельоні і є кацапи...
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27.11.2025 11:44 Відповісти
Короче, податки піднімуть, з корупцією боротись не будуть.
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27.11.2025 11:55 Відповісти
Українська влада, це є патологічний брехун. Брехати, запускати хуцпу це стиль її життя, а українці повинні опустити голову і отримувати локшину на вуха.
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27.11.2025 15:10 Відповісти
Ну що, дурники, вовину тисячу отримали, кешбеки теж, на поїзді накаталися досхочу, ну а тепер час йти до каси та розраховуватись за вовин піар.
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27.11.2025 18:03 Відповісти
анатолясік,не завидуй з своїх голяндій:яке тобі діло до пересічних українців,багато з них на цю тисячу, зароблену спільно,додаткову хлібину куплять,хто на ЗСУ задонатить,кому її й ліньки оформляти.
Питання тобі,-чому понаголосовував за цих зелених дегенератів і втік? А якщо втік,то не сунь рильце в наші справи.Вигнали янучарів,проженем і зелених яничарів.
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27.11.2025 19:41 Відповісти

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