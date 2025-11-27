Нова програма з МВФ: Українська влада пообіцяла підвищити податки (оновлено)

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли згоди на рівні персоналу щодо нової чотирирчіної програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму близько $8,1 мільярда.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Фонду.

Очікується, що нова програма співпраці з МВФ також дозволить отримати доступ до коштів від інших донорів, адже у базовому сценарії загальний дефіцит фінансування України оцінюється у $136,5 млрд на 2026-29 роки, у тому числі близько $63 млрд – у 2026-27 роках.

Серед зобов’язань української влади МВФ називає прагнення вирішити проблему неформального сектору, подолати корупцію та покращити управління, зокрема в секторі державних підприємств.

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей зауважив, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, однак ризики для її перспектив залишаються надзвичайно високими, враховуючи невизначеність щодо тривалості та інтенсивності війни, а також "час та рівень додаткової міжнародної донорської підтримки".

"Прийняття бюджету на 2026 рік, який відповідає програмній рамці, є вкрай необхідним. Ризики для бюджету залишаються високими з огляду на виняткову невизначеність, і слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути неефективних витрат або запровадження податкових пільг. Органи влади зобов'язані впроваджувати заходи з мобілізації внутрішніх доходів, які також необхідно буде доповнити своєчасним та масштабним зовнішнім донорським фінансуванням", – зазначив голова місії МВФ.

Згідно із повідомленням, українська влада також зобов'язалася активізувати зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків, а також розширити податкову базу, зокрема шляхом:

оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

закриття митних пільг для імпорту споживчих товарів;

скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.

Перші два з цих пунктів можуть означають зобов'язання української влади ухвалити так звані закони про "податок на OLX", а також про оподаткування всіх посилок із-за кордону, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Крім того, планується запровадити податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Тобто платниками ПДВ стануть всі ФОПи, окрім тих, що використовують першу групу. Українська влада також пообіцяла встановити критерії визначення трудових відносин. Якщо відносини між компанією та ФОПом відповідатимуть таким критеріям, то держава зобов'яже компанію брати такого ФОПа на роботу та сплачувати податки із зарплати такого працівника, додають джерела ЕП.

"Також було досягнуто домовленості щодо заходів щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі", – зазначається у повідомленні.

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"Нещодавні події підкреслюють важливість рішучої боротьби з корупцією, покращення управління та продовження реформ державних підприємств. На цьому тлі влада визнає важливість збереження незалежних антикорупційних інституцій, які мають належні ресурси. Також було досягнуто згоди з владою щодо необхідності продовження реформ державної податкової (ДПС) та митної служб (ДМС), включаючи призначення нового керівника ДМС", – йдеться у повідомленні МВФ.

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Як повідомлялося, за оцінками української влади, нова програма співпраці МВФ може передбачати виділення Україні фінансування в обсязі близько $8 мільярдів на наступні чотири роки, що менше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, під час попереднього візиту місії МВФ до Києва у вересні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.