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Новини Українські біженці
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Бундестаг має розглянути законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям до кінця року

Бундестаг має розглянути законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям до кінця року

Німецький уряд збирається найближчим часом переформатувати допомогу українським біженцям.

Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і міністр внутрішніх справ Александер Добріндт під час бюджетних дебатів у Бундестазі, передає Укрінформ.

"Рішення федерального уряду – а саме, що українські біженці в майбутньому більше не отримуватимуть допомогу за системою базового забезпечення громадян, а будуть переведені до системи допомоги шукачам притулку – уже ухвалене в уряді й буде розглянуте в першому читанні в Бундестазі ще цього року", – сказав Мерц.

Він зазначив, що законопроєкт уже готовий.

При цьому уряд рухається шляхом "усунення відчуття несправедливості" на німецькому ринку праці, щоб ті, хто працює в Німеччині, знову могли мати обґрунтоване відчуття, що їхні податки та внески до соціальної системи використовуються в країні відповідально, і водночас ті, хто потребує соціальної підтримки держави, не були залишені напризволяще.

Добріндт своєю чергою подякував колегам за те, що вдалося домогтися переведення українських біженців у інший правовий режим.

За його словами, те, що в майбутньому українські біженці отримуватимуть допомогу не за системою базового забезпечення громадян, а за законом про допомогу шукачам притулку, "означає, по-перше, зменшення виплат, по-друге, скорочення медичних послуг, по-третє, поступове зменшення захищених заощаджень, і по-четверте, створюються сильні стимули для працевлаштування".

"Ті, хто не прагнутиме влаштуватися на роботу, повинні будуть рахуватися і з можливими санкціями", – попередив він.

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Як повідомлялося, біженців із України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, позбавлять права на отримання соціальних виплат для безробітних "бюргергельд" (Bürgergeld – "гроші для громадян"). Натомість українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня, зможуть отримувати виплати на рівні з прохачами притулку з інших країн.

У Німеччині станом на жовтень перебували близько 1,26 млн біженців із України. Близько 700 тис. українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тис. дітей.

Як повідомлялося, із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, 13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Автор: 

біженці (785) виплати (618) Німеччина (1949) допомога (1810) Євросоюз (5625)
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