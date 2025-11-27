Бундестаг має розглянути законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям до кінця року

Німецький уряд збирається найближчим часом переформатувати допомогу українським біженцям.

Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і міністр внутрішніх справ Александер Добріндт під час бюджетних дебатів у Бундестазі, передає Укрінформ.

"Рішення федерального уряду – а саме, що українські біженці в майбутньому більше не отримуватимуть допомогу за системою базового забезпечення громадян, а будуть переведені до системи допомоги шукачам притулку – уже ухвалене в уряді й буде розглянуте в першому читанні в Бундестазі ще цього року", – сказав Мерц.

Він зазначив, що законопроєкт уже готовий.

При цьому уряд рухається шляхом "усунення відчуття несправедливості" на німецькому ринку праці, щоб ті, хто працює в Німеччині, знову могли мати обґрунтоване відчуття, що їхні податки та внески до соціальної системи використовуються в країні відповідально, і водночас ті, хто потребує соціальної підтримки держави, не були залишені напризволяще.

Добріндт своєю чергою подякував колегам за те, що вдалося домогтися переведення українських біженців у інший правовий режим.

За його словами, те, що в майбутньому українські біженці отримуватимуть допомогу не за системою базового забезпечення громадян, а за законом про допомогу шукачам притулку, "означає, по-перше, зменшення виплат, по-друге, скорочення медичних послуг, по-третє, поступове зменшення захищених заощаджень, і по-четверте, створюються сильні стимули для працевлаштування".

"Ті, хто не прагнутиме влаштуватися на роботу, повинні будуть рахуватися і з можливими санкціями", – попередив він.

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Як повідомлялося, біженців із України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, позбавлять права на отримання соціальних виплат для безробітних "бюргергельд" (Bürgergeld – "гроші для громадян"). Натомість українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня, зможуть отримувати виплати на рівні з прохачами притулку з інших країн.

У Німеччині станом на жовтень перебували близько 1,26 млн біженців із України. Близько 700 тис. українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тис. дітей.

Як повідомлялося, із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, 13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.