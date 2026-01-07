В Україну доставили перші сканувальні системи для залізничних вагонів. Як вони працюють?

Україна отримала перші сканувальні системи для огляду залізничних вагонів і контейнерів.

Як повідомили в Державній митній службі, ця поставка стане черговим кроком у масштабному оснащенні кордону технічними засобами митного контролю для ефективної протидії контрабанді.

"Наразі здійснюються проєктні та будівельні роботи для встановлення обладнання з усіма заходами безпеки. Введення сканерів в експлуатацію планується у другій половині 2026 року", – сказано в повідомленні.

Перші в Україні сканувальні системи такого типу будуть встановлені на залізничних станціях "Ягодин" та "Мостиська-2" – ключових пунктах сполучення з Польщею. Вони працюватимуть у цілодобовому режимі, забезпечуючи повністю автоматизований контроль із можливістю двонаправленого сканування.

Як працюють сканувальні системи

Застосування таких технологій дозволяє оглядати рухомий склад без втручання у вантаж і без зупинки логістичних процесів. Це одночасно підвищує ефективність митного контролю та зберігає швидкість перевезень.

Системи належать до засобів неінтрузивного контролю та дають змогу перевіряти відповідність фактичного вмісту вагонів даним товаросупровідних документів.

Висока роздільна здатність зображень дозволяє виявляти приховані вкладення, зокрема в конструктивних елементах вагонів, що суттєво посилює можливості протидії контрабанді, зокрема й тютюнових виробів, наркотичних засобів та інших заборонених предметів.

Додатковою перевагою є спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично відбирає вагони для сканування та унеможливлює перевірку пасажирських вагонів і локомотивів.

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Як повідомлялося, в червні 2025 року на пунктах пропуску в Україні запрацювали мобільні сканувальні системи, які дозволяють здійснювати огляд транспортних засобів і вантажів без їх відкриття, що значно скорочує час митного контролю і підвищує його ефективність.

У березні повідомлялося, що в Україні з'являться перші сканувальні системи для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Раніше такі проєкти в Україні не реалізовувались.