Росія торік заробила 7,2 мільярда євро на експорті свого скрапленого газу в ЄС, – The Guardian

Росія минулого року заробила приблизно 7,2 млрд євро на експорті свого скрапленого природного газу до Європейського Союзу.

Як пише The Guardian, Брюссель пообіцяв заборонити імпорт російського скрапленого газу до 2027 року, але аналіз показує, що поки немає жодного скорочення величезних обсягів, що надходять до європейських портів з російського комплексу СПГ на півострові Ямал у Сибіру (РФ).

За даними правозахисної неурядової організації Urgewald, у 2025 році понад 15 млн тонн скрапленого газу з Ямалу було транспортовано до терміналів ЄС, що принесло Кремлю приблизно 7,2 млрд євро.

Хоча Європа скоротила поставки трубопровідного газу з Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, частка ЄС у світових поставках ыз Ямалу зросла за останній рік до 76,1% порівняно з 75,4% у 2024 році.

Імпорт залишається легальним, і Євросоюз неохоче забороняє російські поставки скрапленого газу, зокрема через залежність Центральної та Східної Європи від цього джерела енергії.

Однією з двох європейських судноплавних компаній, яка надає логістичні послуги для "Ямал СПГ", є Seapeak, що базується у Великій Британії. Останній аналіз показує, що Seapeak транспортувала 37,3% СПГ з Ямалу на своїх суднах, а грецька компанія Dynagas – 34,3%.

11 із 14 спеціалізованих криголамних танкерів Arc7, які транспортують скраплений газ із Ямалу, належать Seapeak, яка належить американській інвестиційній фірмі Stonepeak, та Dynagas.

Велика Британія заявила, що цього року перейде до заборони на надання морських послуг для суден, що перевозять російський СПГ.

Російський завод "Ямал" залежить від доступу до портів ЄС та використання криголамних танкерів для перевезення скрапленого природного газу класу Arc7, які були побудовані спеціально для цього проєкту. Кораблям довелося б погоджуватися на значно довші транспортні маршрути, якби вони не мали можливостей розвантаження або перевантаження в портах ЄС, включно із Зебрюгге в Бельгії.

У 2025 році бельгійського терміналу досягло 58 суден, доставивши 4,2 млн тонн скрапленого газу. За той самий період лише 51 судно досягло китайських портів, доставивши 3,6 млн тонн.

Загалом 87 суден доставили 6,3 млн тонн СПГ до французьких портів Дюнкерк та Монтуар у 2025 році, що зробило Францію найбільшим імпортером.

Французький енергетичний гігант TotalEnergies залишається ключовим інвестором російського проєкту "Ямал".

Доступ до європейських портів дозволяє танкерам льодового класу швидко повертатися до Арктики для заправки газу, а не бути прив'язаними до тижневих рейсів до Азії.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Відмова ЄС від російського газу

Як повідомлялося, в середині грудня минулого року Європарламент схвалив поступову заборону на імпорт трубопровідного та скрапленого природного газу з Росії з 2026 року.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.