Росстат зафіксував найсильніший стрибок інфляції за час повномасштабної війни
У Росії споживчі ціни на початку року підскочили в середньому на 1,26% – стільки становила інфляція з 1 по 12 січня. Такою є реакція на підвищення з 1 січня ПДВ з 20% до 22%.
Як свідчать дані Росстату, це найсильніший стрибок цін із березня 2022 року, коли інфляція становила 1-2% на тиждень, ціни зросли більше, ніж за весь січень 2025 року (1,23%), передає The Moscow Times.
Минулого року після сильного підвищення тарифів Росстат оцінював інфляцію в перший тиждень липня 0,79%.
За оцінкою Мінекономрозвитку РФ, непродовольчі товари подорожчали в середньому на 0,74%, продовольчі – на 1,4%, послуги – на 1,8%. До підвищення ПДВ додалися індексація утилізаційного збору на автомобілі на 10-20%, підвищення транспортних та комунальних тарифів та різке подорожчання овочів та фруктів – у середньому на 7,9% за 12 днів.
Огірки з початку року подорожчали на 21,3%, помідори – на 13,6%, картопля – на 5,8%, капуста – на 4%, морква, буряк та цибуля – на 3,6-3,8%.
На 4,2% зросли ціни на горілку. Хліб, який належить до соціально значимих товарів із пільговою ставкою ПДВ, подорожчав на 0,5%.
Зростання цін на автомобілі іноземних брендів після індексації утильзбору за 12 днів Росстат оцінив у 1,5%. Російські машини стали дорожчими в середньому на 1,3%. Подорожчало й паливо: бензин – на 1,2%, дизель – на 1,3%.
Громадський транспорт теж став дорожчим: тарифи на проїзд у метро зросли на 10,7%, трамваї – на 5,4%, автобусі та тролейбусі – на 3,8%. Комунальні тарифи зросли на 1,1–1,5%.
Утім, за даними Росстату, деякі позиції в споживчому кошику стали дешевшими. Так, ціни на цукор та сіль знизилися на 0,3% та 0,1%, а на смартфони та телевізори – на 1%.
Раніше повідомлялося, що керівництво семи суб'єктів Росії розглядає можливість запуску так званих "народних облігацій" – ще одного механізму, спрямованого на пряме залучення коштів населення. Формально йдеться про фінансування інфраструктурних та соціальних проєктів і часткове покриття дефіцитів регіональних бюджетів, але по суті це свідчить про брак ресурсів.
Перед тим президент Росії Владімір Путін дав доручення уряду РФ у 2026 році добитися "значного збільшення" збору податків. Водночас Путін вимагає уповільнити інфляцію – до 4-5%, згідно з прогнозом Центробанку Росії.
Підвищення податків у Росії
Раніше стало відомо, що в рамках плану "відбілення" російської економіки, запустити який доручив президент РФ Владімір Путін, російському бізнесу будуть у рази збільшені штрафи за торгівлю без касової техніки та чеків.
До того повідомлялося, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з 2026 року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.
Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.
До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.
Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.
Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.
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