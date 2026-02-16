Російська РЖД починає розпродавати майно після мільярдних збитків

Російський уряд схвалив продаж будівлі Ризького вокзалу в Москві на відкритому аукціоні. Початкова ціна об'єкта буде встановлена ​​на рівні ринкової вартості, визначеної незалежним оцінювачем.

Відповідне розпорядження підписав російський прем'єр Міхаїл Мішустін, передає The Mosow Times.

У компанії РЖД ("Российские железные дороги", оператор залізниць РФ, – ред.) від коментарів відмовилися.

Проте джерела ще в листопаді 2024 року повідомляли, що держкомпанія розглядає можливість продажу Ризького вокзалу й оцінювала об'єкт приблизно в 1 млрд руб. Пізніше рада директорів РЖД підтвердила можливість угоди та пояснювала продаж необхідністю "інтегрувати об'єкт культурної спадщини в сучасне міське середовище" та створити нову громадську зону.

Причина продажу

Як повідомляється, продаж вокзалу – частина масштабного розпродажу активів, на яку РЖД вимушено йдуть через погіршення фінансового стану.

Серед таких активів – 62-поверховий хмарочос у "Москва-Сіті", придбаний РЖД в 2024 році за 193,1 млрд руб., а також частка у Федеральній вантажній компанії (49% оцінили в 44 млрд руб.). Федеральна вантажна компанія управляє 134,3 тис. одиниць рухомого складу і є другим за величиною оператором на росйському ринку, проте за січень-вересень 2025 року його навантаження скоротилося на 30,3% рік до року.

Погіршення фінансового стану РЖД

Російська держмонополія опинилася під тиском одразу кількох факторів: уповільнення економіки, багаторічного падіння вантажоперевезень та різкого зростання вартості запозичень на тлі найвищої ключової ставки за два десятиліття.

Загальний борг РЖД оцінюється майже в $50 млрд. Так, за січень-вересень 2025 року РЖД уперше з 2020 року отримала чистий збиток у 4,4 млрд руб. проти прибутку 44 млрд руб. роком раніше.

Окрім того, ситуацію ускладнює стійке падіння вантажоперевезень, яке триває четвертий рік поспіль.

За підсумками 2025 року навантаження на мережі РЖД скоротилося до 1,1 млрд тонн – мінімального рівня з 2009 року.

Висока ключова ставка різко збільшила процентні витрати: за дев'ять місяців 2025 року РЖД направила на обслуговування боргу 332 млрд руб., що вдвічі більше, ніж роком раніше.

Допомога від держави

На тлі фінансових труднощів РЖД раніше зверталися до російського уряду з проханням виділити 200 млрд руб. із бюджету, але Мінфін РФ відмовив, побоюючись аналогічних запитів з боку інших держкомпаній.

Натомість влада Росії обговорює пакет підтримки на суму до 1,3 трлн руб., який передбачає реструктуризацію банківського боргу та продаж непрофільних активів.

Проблеми РЖД

Порівняно з рівнями до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України вантажоперевезення РЖД обвалилися майже на 14%: у 2022 році спад склав 3,7%, 2023 року – 0,1%, 2024 року – 4,1%. Це вдарило по доходах монополії, яка торік уперше за п'ять років скотилася в збитки – 4,4 млрд руб. за січень-вересень.

Через проблеми з фінансами компанія відправила частину працівників у неоплачувану відпустку, а в жовтні була змушена запустити скорочення персоналу, а також пустити "під ніж" витрати, зокрема й на залізничні будови та оновлення рухомого складу.

Інвестпрограма РЖД на 2026 рік була скорочена до 713,6 млрд руб. – на 24% порівняно з минулим роком і вдвічі – відносно 2024 року.

У жовтні минулгого року стало відомо, що РЖД готує хвилю звільнень працівників через падіння вантажопотоку та зростання ставок за кредитами.

Щоб збалансувати фінанси, РЖД майже на 40% урізала інвестиційну програму: з 1,3 трлн руб. до 890 млрд руб., а згодом скоротила її ще на 32,5 млрд руб.

У серпні РЖД домовилися з профспілкою про запровадження двох неоплачуваних вихідних на місяць для менеджерів центрального апарату та магістральних управлінь.

На початку цього року РЖД відзвітувала про рекордне за 15 років падіння перевезень вантажів.