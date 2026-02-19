Російські імпортери заявили про проблеми з "паралельним імпортом" – росіяни можуть залишитися без товарів

Боротьба з "відбіленням" імпорту заради наповнення російського бюджету вдарила по поставкам товарів до Росії. Так, незалежні російські імпортери повідомили про проблеми із ввезенням одягу, взуття та гаджетів відомих брендів.

Як пише The Moscow Times, російські регулятори масово відкликають сертифікати та декларації відповідності на продукцію, що ввозиться "паралельним імпортом", тобто без згоди правовласника.

Ці документи необхідні для продажу багатьох товарів – від дитячих іграшок та одягу до комп'ютерів, автомобільних запчастин та промислового обладнання.

Захист внутрішнього ринку

Раніше російський віцепрем'єр Алексєй Оверчук заявив, що Росія в рамках роботи з "відбілення" економіки жорстко захищатиме внутрішній ринок від недобросовісного імпорту, зокрема й через країни Євразійського економічного союзу.

За словами Оверчука, боротьба із "сірими" сертифікатами відповідності, які оформлюються на території країн ЄАЕС без проведення належної експертизи, – це один із способів захисту, поряд із запуском систем контролю угод та посиленням перевірок на кордонах.

Наприклад, серед отриманих торік сертифікатів на продукцію легпрому 69% видано лабораторіями ЄАЕС.

Усього "паралельним імпортом" до Росії ввозиться понад 8% товарів. Увесь імпорт минулого року становив $279 млрд, а "паралельним імпортом" за 11 місяців було ввезено товарів на $20,9 млрд.

Із кінця 2025 року російський Держконтроль та Росакредитація отримали право призупиняти дії сумнівних сертифікатів, виданих у країнах ЄАЕС.

Проблеми із ввезенням

За словами імпортерів, політика влади РФ може створити у Росії дефіцит товарів, які надходять "паралельним імпортом".

В ЄАЕС із 2022 року оформлялися сертифікати на товари, які їхні виробники формально забороняли поставлятидо Росії – від одягу та взуття Adidas та Nike до техніки Apple.

Під загрозою призупинення зараз сертифікати на електроніку Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch, Philips, запчастин для Volkswagen, Toyota та Nissan, одягу та взуття Nike, Puma та Under Armour.

У такому разі їхнім імпортерам доведеться шукати інші лабораторії для перевірки якості й отримання сертифікатів і переоформлювати документи, а це вимагатиме часу та грошей.

