Металурги закликали обмежити зростання тарифів природних монополій: це руйнує експортні галузі

Постійне зростання тарифів на залізничні перевезення може призвести до руйнування металургійної та низки інших експортних галузей.

Про це заявив голова Науково-технічної ради об'єднання "Укрметалургпром", ексміністр промислової політики Сергій Грищенко, передає УНІАН.

За його словами, проблема має системний характер і пов’язана з багаторічною практикою природних монополістів, енергетичних і транспортних компаній, які перекладають втрати від обслуговування населення на промисловість.

"Зростання тарифів на електроенергію та залізничні перевезення, без перебільшення, призведе до руйнування металургійної галузі. Якщо це проігнорувати, то згодом не буде ані кому постачати енергоносії, ані що возити", – наголосив Грищенко.

Він зауважив, що металурги розуміють складність роботи державних компаній під час війни, однак наполягатимуть на передбачуваному та прозорому тарифоутворенні. Адже у державних компаній також існують можливості для оптимізації витрат, підвищення технічної ефективності та проведення реформ. Водночас держава сама має відігравати активну роль у стримуванні необґрунтованого зростання тарифів.

Читайте також: Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" прискорить падіння обсягів перевезень, – ЦТС

Грищенко нагадав, що українська металургія традиційно є експортно орієнтованою. До повномасштабної війни основними ринками збуту були країни Близького Сходу, Азії та Африки. Наразі ключовим напрямком експорту став ринок ЄС. При цьому, через високі тарифи на енергоносії та вантажні перевезення, українська продукція стає неконкурентною порівняно з європейськими виробниками.

Водночас внутрішній ринок металопродукції перебуває у депресивному стані, а війна лише поглибила кризу: будівельна галузь не відновилася, багато проєктів зупинено, а для частини підприємств собівартість перевищує ринкову ціну металу. Тому зараз як ніколи потрібне державне регулювання тарифної політики.

"Ми в одному човні. І повинні разом дати йому можливість плавання, а не потонути у бурхливих хвилях сьогодення", – підсумував Грищенко.

Читайте також: Бізнес попередив про ризики через підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці"

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень.

Однак проти виступили у Мінекономіки, заявивши, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. У міністерстві пояснили, що просто підвищення тарифів не дасть очікуваного ефекту, адже частина вантажів перейде на автотранспорт або просто зникне через зупинку підприємств.