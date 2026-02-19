Nestle збирається продати свій бізнес із виробництва морозива. Хто можливий покупець?

Швейцарська компанія-виробник харчових продуктів Nestle веде переговори про продаж свого бізнесу з виробництва морозива.

Про це йдеться в звіті за результатами 2025 року, передає Liga.net.

Як повідомляється, в рамках стратегії подальшого зростання компанія планує "подальшу раціоналізацію бренду, включно з просуванням переговорів щодо продажу бізнесу морозива компанії Froneri".

Зокрема, йдеться про продаж морозивного бізнесу в Азії, Канаді та частинах Латинської Америки.

Про можливого покупця

Nestle володіє 50% акцій найбільшого в Європі виробника морозива Froneri, спільного підприємства, яке вона створила разом із європейською інвестиційною компанією PAI Partners. Froneri оцінили приблизно в 15 млрд євро, включно зборгом, у жовтні минулого року, коли Goldman Sachs та пов'язане з державою Інвестиційне управління Абу-Дабі інвестували в бізнес.

Плани компанії

Разом із тим Nestle заявила, що планує зосередитися на підрозділах кави, товарів для домашніх тварин, харчування та снеків.

Nestle очікує, що органічне зростання продажів у 2026 році році складе 3-4%.

Як повідомлялося, світові компанії з виробництва продуктів харчування та напоїв зосереджуються на коротших списках інгредієнтів та менших рохмірах упаковки в 2026 році, оскільки дедалі більше людей вживають препарати для схуднення, що пригнічують апетит.

Раніше в лютому світові ціни на цукор опустилися до найнижчого рівня за понад п'ять років, оскільки препарати для схуднення прискорюють падіння попиту, змушуючи споживачів відмовлятися від солодощів на користь білкових продуктів.

Перед тим стало відомо, що у Великій Британії з 5 січня 2026 року набрав чинності закон, який забороняє показ реклами нездорової їжі (junk food) на телебаченні до 21:00 та повністю – в інтернеті. Британський уряд сподівається, що це допоможе впоратися з кризою дитячого ожиріння.

Відкликаня продукції

Як повідомлялося, компанія "Nestle в Україні" в січні 2026 року добровільно відкликала окремі партії дитячого харчування брендів NAN® та NESTOGEN® для забезпечення максимальної безпеки та якості продукції для дітей.

На початку грудня Nestle вже проводила добровільне відкликання обмежених партій дитячих сумішей у низці європейських країн як превентивний захід через потенційний ризик на одній з виробничих ліній.