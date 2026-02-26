Наслідки санкцій: Росія планує перенаправити більше нафтових доходів до резервного фонду бюджету

Росія планує перенаправити більше доходів від нафти до резервного фонду бюджету.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, передає Reuters.

"Можливо, враховуючи зовнішні умови, (бюджетні) показники можуть бути дещо скориговані, дещо змінені", – сказав Силуанов.

Доходи Росії від продажу нафти впали через зростання знижок на світових ринках після тиску США на найбільших покупців російської нафти.

Зниження ціни

Силуанов розповів, що російський уряд планує протягом наступних двох тижнів вирішити, чи знизити свою ціну відсікання, чи рівень, вище якого фіскальні доходи від продажу нафти спрямовуються до Фонду національного добробуту.

Російська нафта нині постійно торгується нижче цієї ціни, яка зараз становить $59 за барель і, згідно з раніше оголошеними планами, буде падати на $1 щороку.

При цьому Силуанов не розкрив, наскільки уряд РФ планує знизити граничну ціну, але така зміна автоматично означатиме скорочення витрат, оскільки до Фонду надійде більше грошей.

Нафтові доходи РФ

Нафтові доходи російського бюджету минулого року впали на 24% порівняно з 2024 роком і ще більше зменшилися цього року.

За даними Reuters, дефіцит державного бюджету Росії може майже втричі перевищити офіційну ціль у 1,6% ВВП до кінця 2026 року.

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Раніше дані CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря) показали, що доходи Росії від експорту нафти, газу, вугілля й продуктів нафтоперероблення становлять 193 млрд євро за 12-місячний період, що закінчився 24 лютого 2026 року, що на 27% менше, ніж за аналогічний період до повномасштабного вторгнення в Україну.

Перед тим повідомлялося, російська нафта сорту Urals наразі продається на міжнародному ринку з найбільшою майже за три роки знижкою.

До того стало відомо, що російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт РФ, а її сховища переповнюються.

Прогноз доходів

Як свідчать розрахунки Reuters, доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують п'яту частину надходжень до російської державної скарбниці, в лютому 2026 року впадуть на 0,37 трлн руб. (-47%) порівняно з лютим 2025 року – до 0,41 трлн руб.

Бюджет РФ на 2026 рік передбачає надходження нафтогазових доходів у розмірі 8,92 трлн руб. за загальної суми доходів в 40,28 трлн руб.

Раніше заступник міністра фінансів Росії Владімір Количов заявв, що нафтогазові доходи російського бюджету 2026 року можуть виявитися "набагато нижчими" запланованого рівня.

За словами Количова, "компенсувати" сировинну ренту російська влада має намір за рахунок Фонду національного добробуту (ФНД).

Скільки грошей у Фонді

Зрештою, за даними аналітиків, "гроші ФНД цього року можуть закінчитися". Станом на 1 січня у Фонді залишалося 4,1 трлн руб. ліквідних активів – тобто вільних, не витрачених коштів.

Перед тим експерти Центру економічного прогнозування "Газпромбанку" – третього за розміром активів державного банку РФ – заявили, що ліквідні активи російського Фонду національного добробуту, якими уряд РФ компенсує недобір нафтогазових доходів бюджету, можуть повністю вичерпані трохи більше ніж через рік за збереження поточних цін на нафту.

Із цінами на нафту близько $40 залишок грошей ФНД буде витрачено трохи більше ніж за рік, а якщо котирування впадуть до $30-35, то фонд може обнулитися до кінця поточного року.

Водночас із нафтою по $50 запасів ФНД вистачить на 2,5 року.

При цьому відіграють роль "витрати ФНД на інші цілі": так, у поточному бюджеті Росії на 2026-2028 роки передбачені інвестиції в інфраструктурні проєкти за рахунок фонду на 1 трлн руб.

Відтак, це спричинить перегляд витрат федерального бюджету РФ чи джерел його доходів.

Скільки грошей було у Фонді

Перед початком розв'язаної Росією вовномасштабної війни проти України у ​​ФНД, який роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, було $113 млрд ліквідних активів, або 6,5% ВВП.

До початку 2026 року ця сума скоротилася в 2,5 раза – до $52 млрд, а у відносному вираженні – в 3,5 раза, до 1,9% ВВП.

Після масштабних витрат на мегапроєкти та латання бюджетних "дірок" запаси золота у Фонді впали на 71% – із 554 тонн до 160 тонн.

Із запасів валюти у Фонді залишилися лише китайські юані приблизно на $30 млрд – найменше з моменту створення ФНД у 2008 році.

На початку жовтня повідомлялося, що російський уряд вирішив припинити великі витрати з Фонду національного добробуту, який активно використовував для латання бюджетних "дірок", витративши з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України майже дві третини його ліквідних активів.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.