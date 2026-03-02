У "Дії" з’явилася нова військова облігація "Феодосія". Яка дохідність?

У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація – "Феодосія" – з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.

Про це повідомили в пресслужбі "Дії".

"Як це працює на прикладі: 10 облігацій – 10 756 грн під 15,5% річних. За рік ви отримуєте 12 352 грн на "Дія.Картку", – сказано в повідомленні.

Загалом через "Дію" придбали вже понад 22 млн облігацій на 22,9 млрд грн.

Як купити облігацію

Придбати облігацію через застосунок можна наступним чином:

відкрити застосунок,

обрати розділ "Військові облігації",

вибрати облігацію, партнера та кількість,

підписати й оплатити.

"Кожна облігація – це паливо, дрони й спорядження для наших захисників, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються з відсотками", – наголосили в "Дії".

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Як повідомлялося, в лютому цього року обсяг вкладень у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб – на понад 50% більшими, ніж торік.

У січні Мінфін вперше з квітня минулого року почав знижувати ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.

Цей процес прискорився після того, як Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року.

Інші військові облігації

У грудні минулого року в застосунку "Дія" стала доступною нова військова облігація серії "Амвросіївка". Вартість облігації стартує від 1080 грн, її дохідність становить від 16,9%, а дата виплати призначена на 16 грудня 2026 року.

У жовтні торік в застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Лисичанськ", кошти від якої підуть на потреби Сил оборони України.

У серпні в додатку "Дія" з’явилася можливість придбати нову військову облігацію серії "Бахмут" із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року.

Від червня 2025 року в застосунку "Дія" можна придбати нову військову облігацію "Алушта" з терміном погашення у вересні 2026 року.