Зростання цін на перевезення: Експерт пояснив, наскільки зростуть тарифи перевізників через пальне

Через різке подорожчання пального перевізники змушені були підняти тарифи – і на деяких напрямках ціни зросли більш ніж удвічі порівняно з початком року.

Про це заявив експерт у галузі транспорту Андрій Хоркавий у коментарі Суспільному.

За словами Хоркавого, ціни на дизельне паливо залишаються динамічними через волатильність ринку нафти, чутливого до політичних заяв світових лідерів стосовно конфлікту на Близькому Сході.

"Україна дуже залежить від європейського ринку нафтопродуктів, тому ціни на АЗС змінюються щодня. Оптова ціна на дизель за місяць зросла майже на 100%, тому перевізники були змушені підняти тарифи. На міжрегіональних маршрутах зростання склало від 25% до 50%, а на деяких напрямках – більше. Багато залежить від дальності маршруту. Водночас ми як перевізники максимально намагаємося стримати ціни, іноді працюємо на межі рентабельності", – сказав Хоркавий.

Попит падає, але сезонний сплеск очікується

Хоркавий звернув увагу на дані Державної служби статистики, які свідчать, що в січні-лютому 2026 року обсяг пасажирських перевезень зменшився на 11,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Попит негативно реагує на ціновий тиск. У зимовий період він традиційно нижчий, але ми вже на порозі святкового сезону, коли кількість поїздок зростає, особливо на міжнародних напрямках", – зазначив Хоркавий.

За його прогнозами, через вищі ціни загальний обсяг перевезень на свята буде нижчим, ніж у 2025 році.

"Цьогоріч люди будуть більше заощаджувати. Загалом сезонний сплеск буде, але не рекордний через економічне становище", – вважає він.

Хоркавий також дав кілька практичних порад для пасажирів як можна заощадити на квитках.

"По-перше, купуйте квитки заздалегідь – за 4-6 тижнів до поїздки. Так можна зекономити до 20%. По-друге, користуйтеся груповими знижками – вони сягають 5-10%. І, звичайно, треба слідкувати за акційними пропозиціями та користуватися програмами лояльності, які пропонують перевізники", – зауважив він.

Активізація нелегальних перевізників

На тлі напруги на ринку перевезень Хоркавий звернув увагу на небезпеку, яку створюють нелегальні перевізники, що активізувалися напередодні свят і сезону високого попиту на квитки.

"У період зростання цін на пальне та напередодні світ вони пропонують "дешевші" квитки, часто не мають ліцензії та страхування пасажирів, не проходять вчасно технічний огляд і не дотримуються режиму праці водіїв. Це дуже небезпечно. Краще заплатити трохи більше, але безпечно та з гарантіями. Ваше здоров'я та життя важливіші за 100-200 грн", – наголосив Хоркавий.

Нова система EES на кордоні з Євросоюзом

Він також зазначив, що від сьогодні, 10 квітня 2026 року, на всіх кордонах Європейського Союзу повноцінно запрацювала автоматизована біометрична система Entry/Exit System (EES). Отже зміни торкнулися й українців, яким варто підготуватися до нових процедур при першому в'їзді в ЄС.

"Замість штампів у паспортах тепер буде автоматична реєстрація – в'їзд та виїзд будуть фіксуватися автоматично в цифровій базі. При першому перетині кордону братимуть відбитки пальців у всіх осіб віком від 12 років. Також будуть скануватися обличчя та паспорта у всіх пасажирів. Якщо ви відмовляєтесь пройти біометрію, вам не дозволять в'їхати в країну ЄС. Процедура проходження може бути достатньо тривалою, тому раджу виїжджати з запасом часу", – попередив Хоркавий.

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Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на сьогодні вартість пального на АЗС є економічно обґрунтованою, а ціна на дизельне пальне могла б перевищити 100 грн за літр.

8 квітня Свириденко повідомила, що фіксується падіння котирувань на ключових світових біржах, що безпосередньо має вплинути на вартість пального в Україні. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала на цю тенденцію та почала знижувати ціни.

До того президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості щодо постачання пального, і наразі в країну імпортуються всі необхідні обсяги.

Раніше президент України повідомляв про можливий дефіцит дизпалива та інформував про переговори на Близькому Сході щодо постачань пального в обмін на дрони-перехоплювачі.