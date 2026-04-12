Airbus у першому кварталі скоротив поставки літаків до мінімуму за 17 років

Європейський авіавиробник Airbus за перший квартал цього року передав 114 літаків 46 клієнтам по всьому світу.

За даними компанії, цей показник знизився на 16% порівняно з першим кварталом 2025 року, коли було передано 136 літаків, і став мінімальним із січня-березня 2009 року, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за перший квартал компанія відправила клієнтам 100 вузькофюзеляжних літаків, три широкофюзеляжні A330 і 11 лайнерів A350.

При цьому чистий обсяг замовлень Airbus у першому кварталі склав 398 літаків, а в березні компанія надала 60 літаків 38 клієнтам.

Заплановані показники

Наразі цільовий показник поставок Airbus на цей рік становить 870 літаків, однак компанія встановила його до початку конфлікту на Близькому Сході.

Світова авіаційна галузь зараз переживає складний період, оскільки ціни на паливо зростають і деякі авіакомпанії скорочують операції через військові дії в регіоні.

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Раніше повідомлялося, що американська компанія Boeing в 2025 році обігнала Airbus за продажами літаків уперше з 2018 року.

У червні минулого року акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (раніше – концерн "Укроборонпром") та європейська компанія Airbus уклали меморандум про співпрацю.

Наслідки війни на Близькому Сході

10 квітня стало відомо, що аеропорти Європи вже через три тижні можуть зіткнутися із системним дефіцитом авіаційного пального, якщо Ормузька протока не буде відкрита.

До того найбільші авіаперевізники світу почали підвищувати ціни на квитки та скорочувати обсяги перевезень, намагаючись компенсувати різке подорожчання нафти.