В Україні за тиждень різко здорожчала капуста. Проте ціни все одно на 85% нижчі, ніж торік

Від початку поточного тижня українські фермери почали поступово підвищувати ціни на торішню білокачанну капусту.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, таку динаміку виробники пояснюють сезонним скороченням пропозиції капусти на тлі зростання попиту.

Так, наразі пропозиція білокачанної капусти врожаю 2025 року на ринку суттєво зменшилася, тоді як попит дещо активізувався. У цих умовах господарства, які ще мають достатні запаси овочів, почали підвищувати відпускні ціни.

Які ціни на капусту

Зараз торішня білокачанна капуста продається на українському ринку по 4-10 грн/кг, що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас ціни на капусту в Україні наразі залишаються на 85% нижчими, ніж у аналогічний період минулого року.

При цьому учасники ринку не виключають подальшого зростання цін, оскільки запаси продукції врожаю 2025 року в господарствах швидко скорочуються.

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Минулого тижня повідомлялося, що більшість українських виробників заявляли про швидке погіршення якості білоголової капусти врожаю 2025 року в сховищах. За словами учасників ринку, українські фермери зараз поспішають розпродати залишки продукції минулого врожаю до того, як ранні овочі почнуть масово надходити на ринок і тиск на ціни зросте.

Ціни в Україні

Як повідомлялося, в Україні зростання споживчих цін у березні прискорилося до 1,7% з 1% у лютому та з 0,7% – у січні поточного року. У річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року прискорилася до 7,9%, порівняно із 7,6% за підсумкам лютого та з 7,4% за підсумками січня.

Інфляція в Україні в лютому 2026 року становила 1%, це максимальний місячний показник із травня минулого року.

За даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.

У березні заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив, що конфлікт на Близькому Сході вже безпосередньо впливає на макроекономічні показники в Україні, а подорожчання пального може прискорити темпи інфляції.