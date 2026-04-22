Зростання цін на пальне: Витрати авіакомпаній на дальніх рейсах збільшилися на $100 на одного пасажира

Зростання цін на авіаційне пальне за півтора місяця війни в Ірані збільшило витрати авіаперевізників на пальне. Таким чином, це, ймовірно, призведе до підвищення цін на квитки.

Про це свідчить дослідження правозахисної організації Transport & Environment (T&E) "Іранська криза: момент істини для європейської авіації", передає Liga.net.

Як повідомляється, перебої в світових постачаннях нафти й пов'язане з ними підвищення цін на авіагас збільшили витрати авіаперевзників на 88 євро ($104) у перерахунку на одного пасажира на далекомагістральних рейсах із Європи та на 29 євро – на рейсах усередині Європи.

Наразі Європейський Союз імпортує близько 95% сирої нафти, тобто майже всю сиру нафту, яка використовується для перероблення на пальне всередині ЄС.

Також приблизно третина європейського попиту задовольняється за рахунок прямого імпорту переробленого авіапалива, а Близький Схід є основним постачальником.

Відтак близько 30% поставок авіапалива до Євросоюзу, включно з як переробленою в ЄС сирою нафтою, так і з імпортованим авіаційним пальним, залежать від імпорту через Ормузьку протоку.

Як підрахували в T&E, витрати на пальне під час перельоту з Барселони (Іспанія) до Берліна (Німеччина) збільшилися на 26 євро з кожного перевезеного пасажира, а з Парижа (Франція) у Нью-Йорк (США) – на 129 євро.

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Наслідки для авіагалузі

Раніше стало відомо, що Брюссель планує закликати країни Євросоюзу зменшити залежність від авіаційного пального з Близького Сходу та розглянути збільшення імпорту зі США у нових рекомендаціях, які очікуються наступного тижня.

До того німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про вимушену зупинку експлуатації 27 літаків, ставши першим великим перевізником, який ухвалив таке рішення. Водночас британська easyJet повідомила, що обсяги бронювань відстають від торішніх показників.

Аналітики очікують подальшого скорочення кількості рейсів, виведення частини літаків із експлуатації та запровадження додаткових зборів, оскільки ринок переоцінює фінансові результати авіакомпаній і вплив війни в Ірані на нестабільну прибутковість галузі.

Перед тим голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що Європа має приблизно шість тижнів запасів реактивного пального та попередив про можливі скасування авіарейсів уже найближчим часом у разі збереження перебоїв із постачанням нафти через війну в Ірані.

10 квітня галузева організація ACI Europe повідомила, що європейські аеропорти можуть уже за три тижні зіткнутися із системним дефіцитом авіаційного пального, якщо Ормузька протока не буде відкрита.