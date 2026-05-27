У Росії державна підтримка бізнесу скоротилася ще на чверть

Реальна підтримка малого та середнього бізнесу в Росії швидко скорочується – так, у першому кварталі підтримка таких підприємців склала 52,5 млрд руб., або на 27,5% менше, ніж роком раніше (72,3 млрд руб.).

Про це пише The Moscow Times із посиланням на розрахунки Центру розвитку Вищої школи економіки (Росія).

За підсумками минулого року підтримка малого та середнього бізнесу в Росії скоротилася на третину.

Падіння показників

Як зазначається, падіння спостерігалося за всіма показниками: кількість та частка суб'єктів малого та середнього бізнесу та самозайнятих, охоплених усіма видами підтримки (на 6,3% рік до року), зокрема й фінансової (на 17,3%), обсяг та середній розмір допомоги (на 13,5%).

Необхідність підтримки

Тим часом потреба малого та середнього бізнесу в підтримці, навпаки, зростає: його становище продовжує погіршуватися.

Ділова активність у ньому була мінімальною з усіх груп компаній, показав травневий моніторинг підприємств Центробанку РФ: індикатор бізнес-клімату для мікро- і малих підприємств, що розраховується за його підсумками, був мінімальним.

За даними ЦБ Росії, малий і середній бізнес має менший запас міцності, який дозволяє пережити економічний спад. Недостатній внутрішній попит та зростання витрат, на які зараз найчастіше скаржаться учасники ринку, були особливо значущими для малого та мікробізнесу.

Підвищення податків також вдарило по малому бізнесу сильніше, ніж по інших: малі та мікропідприємства Росії найчастіше вказували серед складнощів, що обмежують поточну діяльність, "зміну податкового законодавства". Із 2026 року ставка ПДВ зросла з 20% до 22%, крім того, знижений поріг річного виторгу для його сплати знизився з 60 млн руб. до 20 млн руб.

Відтак, це не залишало малому та середньому бізнесу коштів на обслуговування боргів. За перший квартал проблемні кредити перед банками зросли на 4,3%, а їхня частка в портфелі кредитів малог та середнього бізнесу досягла 18,9%.

Витік капіталу

У середині травня в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Федеральна податкова служба Росії фіксує аномальне зростання кількості фіктивних позик іноземним компаніям, що масово видають російські підприємства з від'ємним власним капіталом.

Головним каталізатором витоку капіталу став критичний стан державних фінансів Росії.

Так, за перші чотири місяці поточного року російська держскарбниця РФ отримала 11,7 трлн руб., тоді як витратила – 17,6 трлн руб.

"Прірва в бюджеті вже становить 5,9 трлн руб. (або 2,5% ВВП країни). Навіть зростання доходів від нафтогазового сектору не здатне перекрити ці втрати", – зауважили в розвідці.

Бізнес у Росії

Раніше повідомлялося, що російські роботодавці почали активніше скорочувати працівників на тлі погіршення економічної ситуації. Так, торік звільнення провели 25% компаній проти 10% 2023 року.

У лютому 2026 року стало відомо, що більше ніж половина великих компаній у Росії закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато з них готуються звільняти співробітників.

Стан компаній у РФ

За даними Росстату, за січень-листопад минулого сальдований прибуток (прибуток мінус збитки) російського бізнесу впав на 5,5%, до 25,43 трлн руб.

Нафтогазові компанії пережили обвал прибутків на 55%, автовиробники – у чотири рази, а вугільні компанії отримали рекордний у історії сальдований збиток – 334,9 млрд руб.

Дефіцит бюджету РФ

Федеральний бюджет Росії цього року зведено з дефіцитом 3,8 трлн руб. При цьому на кінець квітня фактична "дірка" в скарбниці вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 раза.

Найближчими місяцями російський бюджет отримуватиме підвищені доходи від цін на нафту, що злетіли, – до 1 трлн руб. на місяць, проте проблемою для нього стають податки з несировинних галузей економіки, що падає вперше з 2023 року.

У травні уряд РФ утричі знизив прогноз зростання ВВП на поточний рік – до 0,4%, а це означає відповідне скорочення бази оподаткування й недобір нафтогазових доходів на 300-700 млрд руб. за рік.

Економіка Росії

У квітні цього року міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що підприємствам не слід розраховувати на збільшення допомоги з боку держави, незважаючи на гальмування економіки та спад у багатьох галузях, оскільки державі самій не вистачає грошей.

Раніше повідомлялося, що Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук зафіксував скорочення економіки Росії в першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі – це є найгіршим показником із часів масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку.

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.