Безкоштовні подорожі залізницею: Куди їздили українці в травні?. ПЕРЕЛІК
Кількість учасників програми "3000 км Україною", які впродовж січня-травня поточного року пройшли верифікацію через "Дія.Підпис" та активували участь у застосунку "Укрзалізниці", перевищила 852 тис. осіб.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, учасники програми здійснили 338 тис. поїздок, а середня дальність становила 433 км.
Куди їздили в травні
Найбільше квитків за кілометри з 1-28 травня було оформлено за такими напрямками:
- Київ – Вінниця – Київ – майже 17 тис.,
- Київ – Харків – Київ – понад 10,6 тис.,
- Київ – Суми – Київ – 10,5 тис.,
- Львів – Київ – Львів – 10,5 тис.,
- Київ – Миколаїв – Київ – 10 тис.,
- Конотоп – Київ – Конотоп – 9,4 тис.
У регіональному сполученні найбільше квитків за програмою було придбано на напрямки:
- Львів – Рівне – Львів – 8,4 тис.,
- Хмельницький – Київ – Хмельницький – 8,3 тис.,
- Тернопіль – Львів – Тернопіль – 6,9 тис.,
- Хмельницький – Львів – Хмельницький – 6,1 тис.
У травні дія програми поширювалася на понад 50 пар пасажирських поїздів далекого сполучення та 15 пар регіональних поїздів.
Плани на літо
"У червні-липні поточного року, з урахуванням зростання попиту на залізничні пасажирські перевезення, скорочено перелік поїздів далекого сполучення та збережено пропозиції щодо регіонального сполучення, доступного для оформлення квитків за кілометри", – розповіли в "Укрзалізниці".
Зокрема, в червні-липні передбачаються місця для подальшої реалізації програми "3000 км" у потягах далекого сполучення до/з:
- Харкова,
- Сум,
- Запоріжжя,
- Миколаєва,
- Чернігова,
- Лозової,
- Жмеринки.
У регіональному сполученні квитки за програмою будуть доступні на маршрутах:
- Львів – Рівне – Львів,
- Харків – Ізюм – Харків,
- Хмельницький – Львів – Хмельницький,
- Запоріжжя – Дніпро – Запоріжжя,
- Гребінка – Київ-Волинський – Гребінка,
- Славутич/Чернігів – Київ-Волинський,
- Мотовилівка-Славутич – Київ-Волинський,
- Конотоп – Київ – Ніжин,
- Шостка – Фастів – Шостка,
- Ніжин – Київ-Волинський – Ніжин,
- Львів – Чоп – Львів,
- Львів – Ужгород – Львів,
- Київ – Хмельницький – Київ.
Про програму
Як повідомлялося, в листопаді минулого року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати пакет "зимової підтримки" для українців. До нього, зокрема, включено програму "УЗ-3000", яка дає можливість громадянам безкоштовно подорожувати поїздами "Укрзалізниці" в межах 3000 км.
У компанії зазначали, що ця програма діятиме одночасно зі впровадженням системної компенсації фактичної собівартості пасажирських перевезень.
На початку грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною", що працюватиме в грудні в тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів.
Станом на кінець березня 2026 року в межах програми українці здійснили понад 275 тис. поїздок, а загальна кількість користувачів застосунку "Укрзалізниця", що доєдналися до ініціативи, сягнула приблизно 679 тис.
Як оформити квиток за кілометри
Для того, щоб скористатися програмою, необхідно:
- завантажити або оновити застосунок. Акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис";
- знайти позначку "3000" та натиснути "Взяти участь" – таким чином корстувая отримає 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;
- обрати потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання будуть використані кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.
