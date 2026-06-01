Безкоштовні подорожі залізницею: Куди їздили українці в травні?. ПЕРЕЛІК

Кількість учасників програми "3000 км Україною", які впродовж січня-травня поточного року пройшли верифікацію через "Дія.Підпис" та активували участь у застосунку "Укрзалізниці", перевищила 852 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, учасники програми здійснили 338 тис. поїздок, а середня дальність становила 433 км.

Куди їздили в травні

Найбільше квитків за кілометри з 1-28 травня було оформлено за такими напрямками:

Київ – Вінниця – Київ – майже 17 тис.,

Київ – Харків – Київ – понад 10,6 тис.,

Київ – Суми – Київ – 10,5 тис.,

Львів – Київ – Львів – 10,5 тис.,

Київ – Миколаїв – Київ – 10 тис.,

Конотоп – Київ – Конотоп – 9,4 тис.

У регіональному сполученні найбільше квитків за програмою було придбано на напрямки:

Львів – Рівне – Львів – 8,4 тис.,

Хмельницький – Київ – Хмельницький – 8,3 тис.,

Тернопіль – Львів – Тернопіль – 6,9 тис.,

Хмельницький – Львів – Хмельницький – 6,1 тис.

У травні дія програми поширювалася на понад 50 пар пасажирських поїздів далекого сполучення та 15 пар регіональних поїздів.

Плани на літо

"У червні-липні поточного року, з урахуванням зростання попиту на залізничні пасажирські перевезення, скорочено перелік поїздів далекого сполучення та збережено пропозиції щодо регіонального сполучення, доступного для оформлення квитків за кілометри", – розповіли в "Укрзалізниці".

Зокрема, в червні-липні передбачаються місця для подальшої реалізації програми "3000 км" у потягах далекого сполучення до/з:

Харкова,

Сум,

Запоріжжя,

Миколаєва,

Чернігова,

Лозової,

Жмеринки.

У регіональному сполученні квитки за програмою будуть доступні на маршрутах:

Львів – Рівне – Львів,

Харків – Ізюм – Харків,

Хмельницький – Львів – Хмельницький,

Запоріжжя – Дніпро – Запоріжжя,

Гребінка – Київ-Волинський – Гребінка,

Славутич/Чернігів – Київ-Волинський,

Мотовилівка-Славутич – Київ-Волинський,

Конотоп – Київ – Ніжин,

Шостка – Фастів – Шостка,

Ніжин – Київ-Волинський – Ніжин,

Львів – Чоп – Львів,

Львів – Ужгород – Львів,

Київ – Хмельницький – Київ.

Про програму

Як повідомлялося, в листопаді минулого року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати пакет "зимової підтримки" для українців. До нього, зокрема, включено програму "УЗ-3000", яка дає можливість громадянам безкоштовно подорожувати поїздами "Укрзалізниці" в межах 3000 км.

У компанії зазначали, що ця програма діятиме одночасно зі впровадженням системної компенсації фактичної собівартості пасажирських перевезень.

На початку грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною", що працюватиме в грудні в тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів.

Станом на кінець березня 2026 року в межах програми українці здійснили понад 275 тис. поїздок, а загальна кількість користувачів застосунку "Укрзалізниця", що доєдналися до ініціативи, сягнула приблизно 679 тис.

Як оформити квиток за кілометри

Для того, щоб скористатися програмою, необхідно: