Литва може передати локомотиви для "Укрзалізниці", – Мінгромад

Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці".

Про це йдеться в повідомленні Міністертва розвитку громад і територій за результатам української урядової делегації до Литви.

Сторони, зокрема, обговорили можливість передачі "Укрзалізниці" частини литовських локомотивів, які знаходяться в резерві.

"У Литві є резерв локомотивів, частина з яких потенційно може використовуватися в Україні. Наразі литовська сторона оцінює даний запит", – заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста.

За його словами, українська сторона також запропонувала використати механізми Ukraine Transport Solidarity Fund – Фонду підтримки транспорту України, який, зокрема, був створений за ініціативи Литви, – в разі наявності ресурсу та потреби в такому фінансуванні.

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Локомотиви "Укрзалізниці"

На початку травня віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що "Укрзалізниця" потребує близько 100 вантажних і пасажирських електровозів для забезпечення стабільної логістики, експорту, пасажирських та евакуаційних перевезень.

На початку квітня французька компанія Alstom Transport почала виробництво електровозів для "Укрзалізниці", до якого будуть залучені українські виробники комплектуючих.

Також повідомлялося, що за 2025 рік та перший квартал 2026 року Росією було пошкоджено 209 локомотивів (у першому півріччі 2025 року – 9, у другому – 119, у першому кварталі 2026 року – 81).

У листопаді минулого року "Укрзалізниця" уклала угоду про закупівлю 55 електровозів у французької компанії Alstom.

Допомога Литви

У січні стало відомо, що Міністерство національної оборони Литви представило проєкт оновленої Стратегії національної безпеки на 2026 рік. Зокрема, Стратегія передбачає щорічне спрямування щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні в сфері безпеки й оборони, продовження підготовки українських військових і комплексну підтримку Києва.

У листопаді торік литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору.