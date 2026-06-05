МХП Косюка купує 70% грецького виробника м’яса Nitsiakos

Українська агропромислова група МХП бізнесмена Юрія Косюка купує 70% грецького виробника м'яса Nitsiakos.

Як пише ЕП, угода має відбутися в три етапи з можливістю згодом довести частку до 100%.

Сума угоди з купівлі грецької компанії офіційно не розкривається, проте в грецьких ЗМІ писали про понад 300 млн євро.

Про МХП

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанії. Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.

У серпні 2025 року МХП офіційно закрив угоду про придбання понад 92% статутного капіталу Grupo UVESA – одного з лідерів сфери виробництва м'яса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою. Сума угоди не розголошувалася, але ЗМІ оцінили компанію в 440 млн євро.

МХП став власником іспанської компанії Grupo UVESA через свою дочірню компанію у Словенії – Perutnina Ptuj, придбану у 2019 році.

У 2019 році МХП завершив купівлю 90% словенської компанії Perutnina Ptuj. Її вартість тоді оцінювали 273 млн євро, а свою частку МХП купив за 221 млн євро.

М'ясопереробна та птахівнича група Perutnina мала виробництво в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині, дистрибуцію – в Австрії, Македонії та Румунії, а продукцію поставляла до 15 країн Європи.

МХП у річному звіті описує логіку цих придбань як вихід за межі українських операцій. Завдяки цим угодам сегмент групи в Європейському Союзі складається не лише з експортних каналів, а й із виробництв із власними брендами.

У 2025 році відповідна виручка МХП від сегменту в Євросоюзі зросла до $1,01 млрд проти $575 млн роком раніше, тобто на 76%.

Розвиток бізнесу

Незважаючи на те, що така серія угод може виглядати як поступове зміщення центру тяжіння бізнесу МХП за межі України, перший заступник СЕО МХП Андрій Булах розповів, що група розвиває бізнес як єдину міжнародну структуру, де українські та іноземні активи не є окремими напрямами.

"Ми інвестуємо і в українські активи, і в міжнародні підприємства. Ми не розглядаємо їх як окремі напрями діяльності, це взаємопов'язані частини одного бізнесу", – сказав Булах.

Зокрема, на початку року МХП подав заяву до АМКУ на дозвіл з купівлі цеху переробки й забою птиці у виробника курятини "Агроль".

Фінансові результати

При цьому українська виробнича база залишається для МХП найважливішою складовою.

У 2025 році напрям виробництва курятини та пов'язаних операцій забезпечив $1,93 млрд виручки, або 51% доходу.

Сегмент у ЄС сформував $1,01 млрд, або 27%, аграрний блок – $436 млн.

У перспективі частка іноземного доходу МХП має сягнути 50%.

Булах також зауважив, що міжнародний бізнес дозволяє МХП диверсифікувати ризики, зміцнювати стійкість групи і зберігати можливість інвестувати в український бізнес.

Про грецьку компанію

Грецька компанія Th. Nitsiakos AVEE створена на початку 1970-х і відтоді виросла у вертикально інтегровану групу з виробництва кормів, м'яса птиці, свинини, кролятини та яловичини, має власну дистрибуцію.

Компанія контролює третину локального ринку.

За 2025 рік Nitsiakos отримала близько 540 млн євро виручки.

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Наприкінці травня 2026 року стало відомо, що українська агропромислова група МХП призупинила свій проєкт у хорватському регіоні Бановина біля міста Сисак через позицію місцевої громади.

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).

У лютому 2026 року агропромисловий комплекс МХП оголосив про запуск додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році та ставкою 10,5% річних на $100 млн.