Наслідки ударів українських дронів: Росія в червні скоротить експорт нафти на тлі дефіциту палива

Росія в червні цього року збирається скоротити експорт сирої нафти, плануючи збільшити обсяги роботи нафтопереробних заводів на тлі неминучого дефіциту палива.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела на ринку.

Як повідомляється, завантаження сирої нафти з російських західних портів "Приморськ", "Усть-Луга" та "Новоросійськ" ‌може впасти до 1,7 млн барелів на день у червні з 2,5 млн барелів у травні.

Видобуток нафти

Видобуток російської нафти з початку року, заявив раніше віцепрем'єр-міністр РФ Александр Новак, пояснюючи спад незапланованим технічним обслуговуванням нафтопереробних заводах.

Завершення цх робіт дозволить російським НПЗ збільшити пропускну здатність на тлі сезонного зростання попиту на паливо та дефіциту в деяких регіонах Росії, але зниження виробництва означає, що додаткову сировину для переробки доведеться перенаправити з експорту.

За словами джерел, Росія прагнутиме збільшити обсяги видобутку сирої нафти в червні на 250-400 тис. барелів на добу, тоді як відновлення видобутку нафти займе значний час.

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Нафтогазові доходи

Як повідомлялося, у травні 2026 року уряд Росії виплатив нафтопереробним заводам 204,3 млрд рублів ($2,8 млрд) компенсацій. Це майже у п’ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і лише незначно менше за квітневий показник у 207,5 млрд рублів, який став рекордним місячним рівнем із грудня 2023 року.

Нагадаємо, надходження до бюджету Росії від нафтогазової галузі, які формують близько 20% усіх бюджетних доходів країни, у травні збільшилися на 32,4% у річному вимірі та досягли 678,9 млрд рублів ($9,3 млрд). Таке зростання було зумовлене підвищенням світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.

При цьому доходи скоротилися на 20,7% порівняно з квітнем, коли російський бюджет отримав додаткові платежі з податку на прибуток, який сплачувався циклічно.

Загальний обсяг доходів за перші п'ять місяців року склав майже 3 трлн руб., що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Нафтовий ринок

Раніше стало відомо, що Росія експортує найбільше сирої нафти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, оскільки атаки України на нафтопереробні заводи РФ змушують виводити на світовий ринок більше барелів.

Поставки Росії з початку року становлять 3,46 млн барелів на день, що приблизно на 120 тис. барелів на день більше, ніж у 2025 році, і перевищує середньорічні показники за кожен рік із початку повномасштабної війни.

Наслідки ударів України

За даними Bloomberg, за січень-травень 2026 російські нафтопереробні заводи зазнали 38 атак, при цьому 16 із них припали на травень – це максимальний показник за весь час повномасштабної війни.

Завантаження російських НПЗ скоротилося на 14% з початку року і залишається приблизно на 20% нижче за рівень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними Reuters, до середини травня було зупинено потужності сумарно на 238 тис. тонн на добу – близько чверті всієї переробки.

Зниження переробки своєю чергою призвело до падіння пропозиції палива. На цьому тлі уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину, а потім поширив обмеження і на авіагас.

Перебої з постачанням палива вже торкнулися щонайменше 15 регіонів Росії, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також окупованими українськими територіями.