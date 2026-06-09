Підготовка до блекаутів: Програму "СвітлоДім" продовжили до кінця року

Державну програму "СвітлоДім", яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для встановлення резервного електроживлення,продовжили до кінця поточного року.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Очікується, що до кінця року програмою буде охоплено 3,6 тис. будинків. На сьогодні вже понад 2 тис. будинків в Україні отримали підримку.

"Завдяки програмі "СвітлоДім" співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу – від 100 тис. грн до 300 тис. грн – на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв'язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що наразі триває робота над залученням додаткового фінансування та її подальшим розширенням.

Про програму

Програма "СвітлоДім" допомагає співвласникам багатоквартирних будинків придбати автономні джерела електроенергії. Держава надає фінансування від 100 тис. до 300 тис. грн на придбання обладнання для енергетичної стійкості будинків.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги заявники відкривають окремий поточний рахунок у гривні зі спеціальним режимом використання в одному з банків-партнерів програми.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік документів, які можуть подавати представники співвласників багатоквартирних будинків для участі в програмі "СвітлоДім". Відтепер основні характеристики будинку – поверховість, кількість під'їздів, наявність котелень та інші параметри – можна підтверджувати не лише технічним паспортом.

Заявки за програмою

Як повідомлялося, 28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення запустити нову програму "СвітлоДім", яка передбачає державну підтримку для мешканців багатоквартирних будинків.

На початку лютого експертна комісія розглянула та схвалила перші заявки на отримання гранту за програмою "СвітлоДім".

У середині квітня повідомлялося, що від початку реалізації урядової програми "СвітлоДім" у Києві та Київській області було подано понад 2,5 тис. заявок. Згодом програму розширили на Харківську область.

14 квітня стартував прийом заявок від багатоквартирних будинків Харківської області у межах програми "СвітлоДім". У рамках Планів стійкості регіонів мешканці багатоповерхівок зможуть отримати компенсацію на обладнання, необхідне для забезпечення роботи інженерних систем під час відключень електроенергії.