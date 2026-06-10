Зміни до держбюджету: На Чорнобильську АЕС додатково виділять 600 мільйонів

Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету України, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він розповів, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 млн грн.

"Із них понад 525 млн грн – на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття", забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 млн грн буде спрямовано на підтримку екологічно безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи", – деталізував Шмигаль.

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Безпека на Чорнобільській АЕС

У травні цього року Шмигаль заявляв, що працівникам Чорнобильської АЕС необхідно підвищити рівень оплати праці.

До того стало відомо, що США виділять $100 млн на ремонт пошкодженого російським дроном нового саркофагу Чорнобильської АЕС.

Раніше в аналітичному центрі DiXi Group розповіли, що в 2025 році Україна спрямувала 2,66 млрд грн на управління зоною відчуження, зокрема на підтримку у безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття" (саркофага), поводження з радіоактивними відходами, екологічні заходи та інші супутні витрати. Це на 15% більше, ніж у 2024 році (2,31 млрд грн).

Нагадаємо, в кінці березня Україна отримала підтвердження від міжнародних партнерів про виділення кількох десятків мільйонів євро на відновлення пошкодженого російським дроном саркофага Чорнобильської АЕС.

Наприкінці лютого повідомлялося, що уряд України спрямовував понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів на роботи по забезпеченню безпеки конфайнменту Чорнобильської АЕС.

До того повідомлялося, що на Чорнобильській АЕС зберігається високий ризик пошкодження внутрішнього радіаційного укриття в разі нового удару з боку Росії. Наслідки такого удару можуть стати критичними для забезпечення безпеки об'єкта. У разі серйозних пошкоджень відновлення захисної споруди може зайняти кілька років. На сьогодні укриття залишається вразливим до ракетних ударів та атак БпЛА.

У січні цього року в Чорнобилі за 1,05 млн грн замовили розробку концепції сховища під ядерні відходи.

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Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого 2025 року влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Унаслідок атаки дрона РФ було пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Окрім того, там виникла пожежа, внаслідок якої були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, системи вентиляції.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що атака російського дрону на конфайнмент четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС в 2025 році, ймовірно, була навмисною, про що свідчать експертизи встановлення обставин влучення ворожого безпілотника.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для капітального ремонту саркофагу Чорнобильської АЕС, пошкодженого в результаті атаки російського безпілотника, необхідно близько 500 млн євро.