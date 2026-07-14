На Волині збудують вітроелектростанцію потужністю 50 мегават

У Волинській області розпочалося громадське обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції (ВЕС) загальною потужністю 50 МВт на території Ковельського району.

Про це інформує консалтингова компанія ExPro.

Реалізувати проєкт буде компанія "Західна ВЕС 5". Планується встановлення близько 14 вітроенергетичних установок потужністю від 3,5 до 8 МВт кожна.

Остаточну модель турбін визначать під час розробки робочого проєкту. Висота башти кожної установки становитиме до 175 м, а діаметр ротора – до 180 м. Для монтажу однієї турбіни знадобиться приблизно 1 га землі.

Очікувана річна генерація електроенергії становитиме близько 172 тис. МВт-год. Відстань від турбін до найближчої житлової забудови має бути не меншою за 700 м. Відстань між окремими установками становитиме близько 400 м, залежно від особливостей рельєфу та вітрових умов.

Хто будує станцію

Проєкт реалізує компанія "Західна ВЕС 5", яка входить до девелоперської групи "ТКС", що працює у сферах будівництва, нерухомості та відновлюваної енергетики.

За даними аналітичної системи YouControl, компанію зареєстрували у серпні 2025 року із статутним капіталом 50 тис. грн. Її кінцевим бенефіціарним власником є бізнесмен Іван Торський.

Після завершення громадського обговорення та отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля компанія зможе перейти до наступних етапів будівництва вітроелектростанції.

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Нагадаємо, у Закарпатській області в лютому 2026 року погодили реалізацію масштабного вітроенергетичного проєкту на Полонині Руна.

Як повідомлялося, у червні 2026 року компанія "Укргідроенерго" збирається будувати вітрові турбіни на своїх електростанціях.

Зокрема, на початку червня Міністерство енергетики України запустило в тестовому режимі інформаційну платформу для визначення найперспективніших територій для розміщення об'єктів "зеленої" генерації.

Наприкінці травня Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на поточний рік.

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