Жінки в бізнесі в Україні назвали основним ресурсом для старту власні кошти, – дослідження

Жінки в бізнесі в Україні назвали основним ресурсом для старту власні кошти та заощадження. Водночас потенційні підприємиці значно частіше, ніж ні, хто вже має власну справу, розраховують на гранти та зовнішнє фінансування.

Про це свідчать результати дослідження "Жінки в бізнесі: економіка та тренди підприємництва в Україні" агенції візуальних комунікацій Top Lead і Rating Group у співпраці з Міністерством економіки України та YouControl.

В основу дослідження увійшли думки, плани та бачення 602 жінок-підприємиць і 300 потенційних підприємиць в Україні.

Бар'єри для бізнесу

За результатами дослідження, серед чинних підприємиць перше місце посідає відсутність знань і досвіду ведення бізнесу (34%). Нестачу коштів назвали 29%, страх ризику – 25%, а невпевненість щодо попиту – 20%.

При цьому серед потенційних підприємиць найскладнішою перешкодою на старті є нестача коштів – 56%. Також часто згадували відсутність знань і досвіду ведення бізнесу – 36%, страх ризику й невдачі – 35%, невпевненість щодо попиту – 26%.

Водночас 21% діючих підприємиць зазначили, що не стикалися із суттєвими бар'єрами на старті. Серед потенційних підприємиць таких лише 3%.

"Для подолання бар'єрів діючі підприємиці насамперед називають особисту мотивацію (58%), підтримку близьких (42%), ще кожна четверта п'ята підприємиця позначила готовність ризикувати й наявність команди або партнерів", – зазначається в дослідженні.

Згідно з ним, головними зовнішніми перешкодами для бізнесу є зменшення купівельної спроможності населення, проблеми з енергопостачанням, високе податкове навантаження, зростання цін на сировину та компоненти.

На особистому рівні найбільшими труднощами діючі підприємиці називають невизначеність щодо майбутнього (65%), втому й вигоряння (42%), страх втрати доходу (35%), а також брак часу для себе (24%).

Що потрібно для розвитку

Як повідомляється, чинні підприємиці більше, ніж потенційні, фокусуються на маркетингу й просуванні (44%), а також на масштабуванні бізнесу (33%).

Разом із тим потенційні підприємиці частіше хочуть посилити знання у фінансовому плануванні та обліку (41%), продажах (38%), юридичних питаннях і податках (35%), пошуку постачальників або партнерів (20%).

При цьому для обох груп значним викликом є фінансування: його для реалізації планів бракує 60% діючих підприємиць і 66% потенційних.

Плани на майбутнє

Найпоширеніший план на найближчі три роки серед підприємиць, які вже мають свій бізнес, – збереження поточного рівня діяльності: його назвали 37%.

29% планують відкрити новий напрям або запустити нові продукти чи послуги, а 28% – збираються масштабувати бізнес.

Серед потенційних підприємиць 44% лише розглядають можливість започаткувати власну справу у віддаленій перспективі, 32% мають ідею, але без конкретних строків.

До практичних кроків перейшла менша частка: 7% планують запуск у найближчий рік, 4% активно готуються до запуску найближчим часом і лише 2% вже розпочали підготовчі дії.

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Робота для жінок

Раніше в липні повідомлялося, що експериментальний проєкт із професійного навчання жінок за спеціальностями, у яких вони традиційно були недостатньо представлені, за запитом роботодавців стартував у 2025 році. За цей час можливістю опанувати нову професію скористалися близько 1,5 тис. жінок.

До того повідомлялося, що за час повномасштабної війни частка жінок серед безробітних в Україні зросла до 81%.

Нагадаємо, найзначніший гендерний розрив в очікуваному рівні заробітної плати в Україні зафіксували у сфері IT. У середньому жінки зазначають бажаний рівень оплати праці на 11 559 грн нижчий, ніж чоловіки.

У 2025 році в Україні 12 757 нових компаній очолили жінки. Наразі на жінок-директорок припадає 34% від загальної кількості новостворених компаній – це майже стільки сам, як і до початку повномасштабної війни.

До того повідомлялося, що через процес мобілізації, міграцію та гострий дефіцит кадрів бізнес змушений переглядати звичні підходи до підбору персоналу. Жінки все частіше займають посади, які десятиліттями вважалися виключно "чоловічими". Водночас разом із новими ролями вони часто стикаються зі старою проблемою: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, але отримують меншу заробітну плату.

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