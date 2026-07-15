Скільки коштуватимуть долар і євро: Нацбанк встановив курс валют на 16 липня

Офіційний курс гривні зміцнився щодо європейської валюти та долара США на 13 копійок, свідчать дані Національного банку України. У банках долар продають дорожче за психологічну позначку 45 грн/$. Середній курс у відділеннях – 45,0172 грн.

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 16 липня:

до долара США – 44,7480 грн (проти 44,8833 грн 15 липня);

до євро – 51,0664 грн (проти 51,1984 грн 15 липня).

Як повідомлялося, 11 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,9790 грн/$1. А 16 червня гривня рекордно впала щодо євро – до 52,0378 грн/євро.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, в разі завершення війни в ​​2027 році очікуваний курс долара – 48,3 грн наприкінці року. Навіть за оптимістичного сценарію гривня поступово слабшатиме: до 51,5 грн за долар до кінця 2029 року.

Середній курс долара, який закладався для розрахунків бюджету на 2026 рік, – 45,7 грн.

Прогноз курсу

Базовий прогноз курсу валют у липні цього року для долара складає 44,5-45,5 грн/$1, а для євро – 51-53 грн/євро.

Водночас у своїй колонці на Бізнес Цензорі віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що головним стабілізатором на валютному ринку в другому півріччі 2026 року залишатиметься режим керованої гнучкості, який запровадив Нацбанк, відмовившись від фіксованого курсу.

"За базового сценарію, який передбачає достатні обсяги міжнародної підтримки, контрольовану інфляцію, активну роль НБУ та відсутність нових надзвичайних зовнішніх шоків, у другому півріччі курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/$1, а курс євро – в межах 52,5-53,5 грн/євро", – стверджує він.

Як зазначили в Центрі економічної стартегії, основна причина послаблення гривні – стрімке зростання імпорту та збільшення торговельного дефіциту. Імпорт насамперед зростає через закупівлі зброї, дронів, технологій, енергообладнання та газу для опалювального сезону.

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Проте НБУ і надалі буде виходити на міжбанківський ринок і згладжувати ринкові коливання. Зараз курс, по суті, є одним із інструментів управління інфляцією для Нацбанку.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.