Російські олігархи виводять кошти за кордон через війну та обвал економіки, – Bloomberg

Кілька найбагатших людей Росії, включно з деякими близькими до президента РФ Владіміра Путіна, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів на тлі стурбованості економікою країни та державним бюджетом.

Як пише Bloomberg, гучні вилучення активів посилили побоювання серед членів російської еліти, що держава може конфіскувати їхні статки або що вони можуть їх втратити.

Так, за словами джерел, кілька російських мільярдерів нещодавно вивели деякі додаткові активи з Росії на тлі занепокоєння щодо банківського сектору.

Перетік коштів

Російську мільярдерську еліту вітали на Заході протягом десятиліть, де вона здобувала репутацію завдяки великим бізнес-угодам, покупкам нерухомості та пишним вечіркам.

Після того, як Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, що погіршило відносини зі США та Європою, міжнародні санкції змусили багатьох російських багатіїв перевести активи назад до Росії та перереєструвати там свої компанії.

Окрім того, деякі їхні активи виявилися замороженими за кордоном.

Ризики в Росії

Однак у Росії чекали інші ризики.

Із 2024 року російська влада посилила конфіскацію активів, спрямовану на низку магнатів, включно з тими, хто прагнув підтримувати зв'язки із "зовнішнім світом", навіть якщо лише через подвійне громадянство, або тих, хто раніше обіймав офіційні посади.

Уповільнення російської економіки з 2025 року ще більше зменшило їхні прибутки та обмежило можливості для збереження та накопичення свого багатства всередині країни.

Скільки грошей вивели

Підрахувати масштаби неформального відтоку капіталу, такого як непрозорі криптотранзакції, які не фігурують в офіційних даних, важко, проте консервативна оцінка грошей, які покинули Росію з початку цього року, становить десятки мільярдів доларів.

Як розповіли два джерела, знайомі з інвестиційними рішеннями кількох російських мільярдерів, це більше, ніж було виведено минулого року, оскільки побоювання конфіскацій та економічної турбуленції спонукали до повторного зростання відтоку капіталу.

Повернення російських активів

Російські прокурори минулого року забезпечили повернення державі активів, які вони оцінили в понад 4 трлн руб. ($51,5 млрд).

Серед багатіїв, які втратили активи на користь держави, – Вадим Мошкович, засновник Ros Agro Plc, одного з найбільших російських сільськогосподарських холдингів, Константін Струков, який контролював одну з найбільших золотодобувних компаній РФ, та Дмітрій Каменщик, який втратив московський аеропорт "Домодєдово".

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Російські мільярдери

Як повідомлялося, російські мільярдери за минулий рік збільшили свої статки на 11% до рекордного рівня в $696,5 млрд за минулий рік.

У листопаді торік повідомлялося, що після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та запровадження санкцій російські бізнесмени та посадовці продовжили купувати елітні яхти.

Перед тим стало відомо, що нерухомість у Великій Британії на суму близько 700 млн фунтів, раніше пов'язана з російськими підсанкційними олігархами, виявилася досі не "замороженою".

Росія за підсумками 2024 року вийшла на четверте місце у світі за кількістю доларових мільярдерів, наздогнавши Велику Британію з показником 128 осіб. При цьому сукупний статок найбагатших росіян скоротився з $469 млрд до $457 млрд, хоча кількість найбагатших громадян РФ збільшилася ще шість осіб. Загальний капітал британських мільярдерів становив $323 млрд.

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