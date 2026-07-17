Виробник морських дронів побудує завод у Техасі за $3,2 мільярда

Американський оборонний стартап Saronic Technologies, чиї безпілотні катери армія Сполучених Штатів Америки нещодавно вперше застосувала у бойових умовах, планує побудувати суднобудівний завод вартістю $3,2 млрд у Південному Техасі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий виробничий комплекс під назвою Port Alpha випускатиме військові морські дрони середнього та великого класу.

Завод створюватиме 10 тис. нових робочих місць і розташовуватиметься неподалік космодрому Starbase компанії SpaceX.

Для цього проєкту компанія вже отримала $80 млн гранту від влади штату Техас та ще $78 тисяч від організації ветеранів.

Бойове застосування

12 липня армія США вперше використала в бою три 7-метрові безпілотні катери Corsair від Saronic. Ними завдали удару по об'єкту обслуговування підводних човнів і кораблів на військово-морській базі Ірану в Бендер-Аббасі.

Фінанси стартапу

У березні цього року інвестори вклали в стартап $1,75 млрд, оцінивши компанію у $9,25 млрд (це вдвічі більше, ніж торік).

Минулого року Saronic підписала контракт із Військово-морськими силами (ВМС) США на $392 млн, відкрила філії у Великій Британії та Австралії, а також збудувала свій найбільший безпілотний корабель Marauder завдовжки близько 55 метрів.

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Нагадаємо, завод у місті Мескіт (штат Техас), який мав допомогти США відновити запаси 155-мм артилерійських снарядів після масштабних постачань Україні, за майже два роки роботи не виготовив жодної придатної деталі.

Як повідомлялося, Україна отримала дозвіл від Європейського Союзу спрямувати частину коштів оборонної позики на закупівлю китайських деталей для дронів. Таке рішення ухвалили через гострий дефіцит відповідних компонентів у європейських виробників.

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