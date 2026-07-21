"Укрнафта" за підтримки ЄБРР почала будувати ТЕЦ потужністю 250 МВт

Компанія "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) почала будувати газову когенераційну установку.

Як повідомили в компанії, нова ТЕЦ використовуватиме технологію комбінованого циклу газових та парових турбін із валовою електричною потужністю близько 250 МВт.

"Цей проєкт забезпечить безперебійне постачання електроенергії та централізованого тепла територіальній громаді за місцем розташування та до Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС-У) – як у основному режимі, так і в режимі допоміжних послуг енергосистеми" – зазначили в "Укрнафті".

Постачання обладнання

Наразі "Украфта" в співпраці з ЄБРР проводить другий раунд ринкових консультацій із потенційними виробниками та постачальниками необхідного обладнання.

Наголошується, що всі закупівлі в рамках зведення нової ТЕЦ відповідають положенням політик і правил закупівель ЄБРР.

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Підтримка енергетики

Раніше в Міністерстві енергетики повідомили, що в Україні станом на 21 липня встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

На початку липня в Україні розпочався новий етап конкурсного відбору на будівництво понад 1,5 ГВт нових високоманеврових генерувальних потужностей.

Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, опублікувала новий інтерактивний дашборд, який відображає структуру виробництва та споживання електроенергії.

Перед тим повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує зміни до правил роботи енергосистеми. Головне нововведення – запуск механізму "гнучкого приєднання" до електричних мереж.

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