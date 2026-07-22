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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Росія знищила основний склад виробника горілки "Хортиця". ФОТО

Російський удар знищив основний склад виробника горілки "Хортиця"

Російський удар у ніч на 19 липня повністю знищив основний склад готової продукції виробника алкоголю Global Spirits.

Як повідомили в компанії, внаслідок пожежі було знищено всі складські приміщення та товарні запаси.

Global Spirits є одним із найбільших алкогольних холдингів Європи.

Компанія виробляє горілку під брендами "Хортиця", "Первак", "Мороша", а також коньяки (Shustoff, Oreanda) та інші напої.

За попередніми оцінками, збитки перевищують 100 млн грн, із яких до державного бюджету України вже було сплачено податків на 74 млн грн – зокрема, акцизний податок, податок на заробітню плату, ПДВ та податок на прибуток.

"Через втрату товарних запасів доставка продукції клієнтам неможлива. Просимо партнерів сформувати бізнес-план із урахуванням того, що продукт, який є лідером продажів, наразі буде недоступний", – зазначили в Global Spirits.

Водночас у компанії наголосили, що вже триває робота над відновленням логістики та забезпеченням безперебійної роботи.

Російський удар знищив основний склад виробника горілки "Хортиця"
Російський удар знищив основний склад виробника горілки "Хортиця"
Російський удар знищив основний склад виробника горілки "Хортиця"

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Наслідки обстрілів

Як повідомлялося, в ніч на 19 липня внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 19 липня мережа гастромаркетів Winetime повністю втратила свій основний логістичний комплекс та товарні запаси.

Також у ту саму ніч було знищено склад видавництва "Книголав" – видавництво втратило майже 250 тис. книжок.

У ніч на 2 липня внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів – OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.

Росія 1 липня завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено логістичний хаб виробника туалетного паперу та інших засобів гігієни "Сніжна панда".

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 8 липня був знищений склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".

Під час ранкового обстрілу Кривого Рогу 7 липня руйнувань зазнав логістичний об'єкт компанії "Нова пошта". Компанія офіційно зобов'язалася повністю компенсувати клієнтам вартість втрачених посилок відповідно до їхньої оголошеної вартості.

У ніч на 6 липня внаслідок чергової російської атаки у місті Вишневе Київської області зазнала пошкоджень будівля офіційного дилерського центру Honda.

Знищення складів

Раніше повідомлялося, що міжнародний та український бізнес змінює свої операційні процеси з огляду на безпекові ризики.

Також повідомлялося, що через пошкодження понад 500 тис. кв. м логістичної нерухомості ракетними ударами Росії за останній рік в Україні очікується зростання орендних ставок на склади на 10-12%.

Нагадаємо, в Україні лише за пів року зазнали руйнувань понад 300 тис. кв. м складських площ, а посилення атак Росії на українську логістику за останні два місяці призвело до зростання втрат у цьому сегменті.

Таким чином, втрати 2026 року вже можуть наближатися до рівня 2022 року, коли складський сегмент зазнав найбільших збитків за роки війни. Тоді лише в Київській області ворог знищив 400 тис. кв. м професійних складських площ.

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алкоголь (431) Київська область (337) склад (37) руйнування (44)
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