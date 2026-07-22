Росія знищила основний склад виробника горілки "Хортиця". ФОТО

Російський удар у ніч на 19 липня повністю знищив основний склад готової продукції виробника алкоголю Global Spirits.

Як повідомили в компанії, внаслідок пожежі було знищено всі складські приміщення та товарні запаси.

Global Spirits є одним із найбільших алкогольних холдингів Європи. Компанія виробляє горілку під брендами "Хортиця", "Первак", "Мороша", а також коньяки (Shustoff, Oreanda) та інші напої.

За попередніми оцінками, збитки перевищують 100 млн грн, із яких до державного бюджету України вже було сплачено податків на 74 млн грн – зокрема, акцизний податок, податок на заробітню плату, ПДВ та податок на прибуток.

"Через втрату товарних запасів доставка продукції клієнтам неможлива. Просимо партнерів сформувати бізнес-план із урахуванням того, що продукт, який є лідером продажів, наразі буде недоступний", – зазначили в Global Spirits.

Водночас у компанії наголосили, що вже триває робота над відновленням логістики та забезпеченням безперебійної роботи.







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Наслідки обстрілів

Як повідомлялося, в ніч на 19 липня внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 19 липня мережа гастромаркетів Winetime повністю втратила свій основний логістичний комплекс та товарні запаси.

Також у ту саму ніч було знищено склад видавництва "Книголав" – видавництво втратило майже 250 тис. книжок.

У ніч на 2 липня внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів – OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.

Росія 1 липня завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено логістичний хаб виробника туалетного паперу та інших засобів гігієни "Сніжна панда".

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 8 липня був знищений склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".

Під час ранкового обстрілу Кривого Рогу 7 липня руйнувань зазнав логістичний об'єкт компанії "Нова пошта". Компанія офіційно зобов'язалася повністю компенсувати клієнтам вартість втрачених посилок відповідно до їхньої оголошеної вартості.

У ніч на 6 липня внаслідок чергової російської атаки у місті Вишневе Київської області зазнала пошкоджень будівля офіційного дилерського центру Honda.

Знищення складів

Раніше повідомлялося, що міжнародний та український бізнес змінює свої операційні процеси з огляду на безпекові ризики.

Також повідомлялося, що через пошкодження понад 500 тис. кв. м логістичної нерухомості ракетними ударами Росії за останній рік в Україні очікується зростання орендних ставок на склади на 10-12%.

Нагадаємо, в Україні лише за пів року зазнали руйнувань понад 300 тис. кв. м складських площ, а посилення атак Росії на українську логістику за останні два місяці призвело до зростання втрат у цьому сегменті.

Таким чином, втрати 2026 року вже можуть наближатися до рівня 2022 року, коли складський сегмент зазнав найбільших збитків за роки війни. Тоді лише в Київській області ворог знищив 400 тис. кв. м професійних складських площ.

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