Оренда житла в Україні подорожчала. Де ціни злетіли найбільше?

У першому півріччі 2026 року в Україні зафіксували суттєве зростання вартості довгострокової оренди житла.

Про це свідчать результати дослідження "OLX Нерухомість", передає Уніан.

Медіанні ціни на квартири підскочили на 15%, тоді як орендувати приватний будинок стало дорожче на 29%.

Дефіцит пропозиції та стрибок попиту

За перші шість місяців року обсяг активних оголошень про оренду квартир зменшився на 5%.

Водночас інтерес з боку потенційних орендарів відчутно зріс: зараз на одну пропозицію припадає понад 15 відгуків, що на третину більше за показники початку року.

Де ціни зросли найбільше

Рекорденсменами за темпами подорожчання однокімнатних квартир стали:

Харків (+40%);

Запоріжжя (+33%);

Суми (+27%);

Одеса (+26%);

Тернопіль (+22%).

Де вартість не змінилася

Цінові позначки залишилися на рівні початку року у Вінниці, Житомирі та Херсоні.

Найдорожче місто

Лідерство за абсолютного вартістю оренди однокімнатного житла традиційно утримує Ужгород.

Оренда будинків: зростання цін та попиту

Сегмент приватної забудови також демонструє високу активність. Кількість оголошень тут зросла на 13%, а середня кількість відгуків – на 9%. Медіанний ценник оренди будинку в Україні сягнув позначки 45 тис. грн.

Найдорожчий регіон – Київ із медіанною ціною 112 тис. грн на місяць (+7% за пів року).

Стрімке зростання цін на оренду будинків відбулося у Харкові (+82%), Тернополі (+77%) та Дніпрі (+67%).

Де ціни впали або застопорилися

У Луцьку, Рівному та Хмельницькому вартість не змінилася, тоді як у Миколаєві (-33%) та Івано-Франківську (-21%) спостерігається відчутне здешевлення.

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Нагадаємо, влітку ринок оренди житла в Україні продовжив демонструвати зростання. Кількість оголошень збільшилася в усіх регіонах країни.

Як повідомлялося, у червні Запорізька область стала лідером за темпами зростання вартості оренди однокімнатних квартир. За останній період ціни там підвищилися на 60%, а середня вартість оренди досягла 8 тис. грн.

Нагадаємо, на ринку купівлі однокімнатних квартир найвищу конкуренцію між покупцями зафіксували у Черкаській області, де в середньому одне оголошення про продаж такого житла отримує близько 13 відгуків. Водночас на ринку оренди найвищий попит зберігається у Запорізькій області.

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