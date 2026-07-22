Оренда житла в Україні подорожчала. Де ціни злетіли найбільше?
У першому півріччі 2026 року в Україні зафіксували суттєве зростання вартості довгострокової оренди житла.
Про це свідчать результати дослідження "OLX Нерухомість", передає Уніан.
Медіанні ціни на квартири підскочили на 15%, тоді як орендувати приватний будинок стало дорожче на 29%.
Дефіцит пропозиції та стрибок попиту
За перші шість місяців року обсяг активних оголошень про оренду квартир зменшився на 5%.
Водночас інтерес з боку потенційних орендарів відчутно зріс: зараз на одну пропозицію припадає понад 15 відгуків, що на третину більше за показники початку року.
Де ціни зросли найбільше
Рекорденсменами за темпами подорожчання однокімнатних квартир стали:
- Харків (+40%);
- Запоріжжя (+33%);
- Суми (+27%);
- Одеса (+26%);
- Тернопіль (+22%).
Де вартість не змінилася
Цінові позначки залишилися на рівні початку року у Вінниці, Житомирі та Херсоні.
Найдорожче місто
Лідерство за абсолютного вартістю оренди однокімнатного житла традиційно утримує Ужгород.
Оренда будинків: зростання цін та попиту
Сегмент приватної забудови також демонструє високу активність. Кількість оголошень тут зросла на 13%, а середня кількість відгуків – на 9%. Медіанний ценник оренди будинку в Україні сягнув позначки 45 тис. грн.
Найдорожчий регіон – Київ із медіанною ціною 112 тис. грн на місяць (+7% за пів року).
Стрімке зростання цін на оренду будинків відбулося у Харкові (+82%), Тернополі (+77%) та Дніпрі (+67%).
Де ціни впали або застопорилися
У Луцьку, Рівному та Хмельницькому вартість не змінилася, тоді як у Миколаєві (-33%) та Івано-Франківську (-21%) спостерігається відчутне здешевлення.
Нагадаємо, влітку ринок оренди житла в Україні продовжив демонструвати зростання. Кількість оголошень збільшилася в усіх регіонах країни.
Як повідомлялося, у червні Запорізька область стала лідером за темпами зростання вартості оренди однокімнатних квартир. За останній період ціни там підвищилися на 60%, а середня вартість оренди досягла 8 тис. грн.
Нагадаємо, на ринку купівлі однокімнатних квартир найвищу конкуренцію між покупцями зафіксували у Черкаській області, де в середньому одне оголошення про продаж такого житла отримує близько 13 відгуків. Водночас на ринку оренди найвищий попит зберігається у Запорізькій області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль