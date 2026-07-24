Нові санкції ЄС: Ще 33 російські банки відключать від системи SWIFT

Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій запровадив повну заборону на використання системи SWIFT для 33 російських банків.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомили представники Європейської Комісії, передає Інтерфакс-Україна.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, довідкової інформації) до виконання транзакцій над ринком платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.

Таким чином під повними обмеженнями Брюсселя опинилося вже 94 фінансових установ Російської Федерації, що становить половину всього банківського сектору країни.

За словами посадовців, нові обмеження охоплюють більшість так званих системних банків та великі регіональні установи, які РФ використовувала для обходу попередніх заборон.

Європейська Комісія наголосила, що заборона на транзакції також включає де-SWIFT.

Що втрачає банк при де-SWIFTінгу?

швидкість обміну даними –платежі стають дуже повільними;

автоматизацію процесів – операції доводиться обробляти вручну;

безпеку транзакцій – альтернативні канали менш захищені;

доступ до клієнтів – неможливо швидко обслуговувати міжнародний бізнес.

Це означатиме, що транзакції та обмін повідомленнями по всьому світу через систему SWIFT більше не будуть можливими для цих банків.

Зараз у Єврокомісії зосереджуються на тих великих регіональних банках, або на тих, які переймають на себе операції банків, що вже під забороною.

У Єврокомісії зазначили, що під обмеження потрапила половина банківського сектору РФ за обсягом доходів, активів та транзакцій.

Обмеження для банків третіх країн

До санкційного списку також включили фінансові установи третіх країх, які допомагали РФ обходити європейські обмеження:

один банк у Монголії;

дві індійські "дочки" російських "Сбербанку" та "ВТБ";

китайський банк, який продовжував використовувати російську платіжну систему "Мир".

Водночас Євросоюз зняв санкції з азербайджанського Yelo Bank, оскільки той повністю відключився від російських систем та запровадив надійні запобіжники.

Хто залишився поза списком?

У Єврокомісії уточнили, що до поточного пакету не увійшли "Газпромбанк" та Raiffeisen Bank.

""Газпромбанк" не підпадає під заборону на транзакції, оскільки все ще триває певна законна торгівля, і ми не можемо перекрити абсолютно всі канали", – зазначили в Єврокомісії.

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Нагадаємо, після відключення найбільших банків Росії від платіжної системи SWIFT у 2022 році обсяги фінансового трафіку з РФ упали в десятки разів, а внутрішні операції через систему майже зникли.

Як повідомлялось, малий і середній бізнес у РФ продовжує втрачати фінансову стійкість. Погіршення платоспроможності підприємств уже позначається на банківському секторі, який стикається зі зростанням проблемної кредитної заборгованості.

Зокрема, видатки федерального бюджету РФ, як і його дефіцит, у 2026 році можуть перевищити затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів, або приблизно на $12,85 млрд.

Нагадаємо, раніше Росстат повідомив, що за підсумками минулого року економіка РФ зросла лише на 1%, що майже вп'ятеро менше порівняно з попереднім роком. Спочатку темпи зростання ВВП оцінювалися на рівні 4,3%, однак після перегляду показник підвищили до 4,9%.

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