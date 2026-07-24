Скільки коштуватимуть долар і євро в понеділок: Нацбанк встановив курс валют на 27 липня

Офіційний курс гривні зміцнився щодо євро на 9 копійок, зміцнення щодо долара номінальне – менше копійки, свідчать дані Національного банку України. У банках долар продають дорожче за психологічну позначку 45 грн/$1. Середній курс у відділеннях – 45,0265 грн.

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 липня:

до долара США – 44,8086 грн (проти 44,8110 грн 24 липня);

до євро – 50,9653 грн (проти 51,0577 грн 24 липня).

Як повідомлялося, 11 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,9790 грн/$1. А 16 червня гривня рекордно впала щодо євро – до 52,0378 грн/євро.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, в разі завершення війни в ​​2027 році очікуваний курс долара – 48,3 грн наприкінці року. Навіть за оптимістичного сценарію гривня поступово слабшатиме: до 51,5 грн за долар до кінця 2029 року.

Середній курс долара, який закладався для розрахунків бюджету на 2026 рік, – 45,7 грн.

Прогноз курсу

Головні ризики для валютного ринку України в серпні цього року будуть пов'язані не з одним окремим фактором, а з їх можливим одночасним накладанням.

Так, зростання попиту з боку імпортерів, подорожчання пального, безпекові події та психологічна реакція громадян можуть створювати короткі періоди підвищеної напруги.

Утім, за базового сценарію долар може залишатися в межах 44,5-45,5 грн, а євро – в коридорі 51-52,5 грн.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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