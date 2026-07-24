Працівники на окупованих територіях зможуть звільнитися через "Дію"

Міністерство економіки та довкілля України розпочало бета-тестування сервісу дистанційного припинення трудових відносин для громадян, які втратили зв'язок із роботодавцем через окупацію або бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Послуга реалізується у застосунку "Дія" в межах цифрової екосистеми ринку праці "Обрій".

"Обрій" – це цифрова екосистема ринку праці від Міністерства економіки та довкілля України, створена для спрощення пошуку роботи, підбору персоналу, а також дистанційного вирішення трудових і кар'єрних питань через цифрові сервіси.

У чому проблема

Тисячі українців досі формально залишаються працевлаштованими на підприємствах чи в організаціях, що опинилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Це створює юридичний бар'єр для офіційного працевлаштування на новому місці, отримання статусу безробітного, допомоги від держави чи перекваліфікації.

За даними Державної служби зайнятості, від початку повномасштабної війни із заявами про розірвання таких трудових договорів до центрів зайнятості звернулися 11 714 громадян.

Як працюватиме послуга

Процес припинення трудових відносин відбуватиметься повністю в автоматичному режимі:

користувач подає заяву в застосунку "Дія" та підписує її за допомогою "Дія.Підпису";

система автоматично перевіряє роботодавця за переліком ТОТ Мінрозвитку, фіксує дату звільнення, повідомляє роботодавця та оновлює дані в державних реєстрах;

звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви – додаткових підтверджень від роботодавця не потрібно.

"Кілька тисяч людей досі формально прив'язані до роботодавця на територіях, куди фізично не дістатися. Дистанційне звільнення знімає цей бар'єр. Наша ціль – щоб до кінця 2026 року 75% громадян, які цього потребують, змогли розблокувати свій кар’єрний шлях просто й швидко, онлайн через "Обрій"", – зазначив заступник міністра економіки та довкілля з питань цифрового розвитку Олександр Циборт.

Бета-тестування триватиме два тижні, у ньому беруть участь 658 попередньо зареєстрованих громадян. Після завершення тестування послуга стане доступною для всіх користувачів "Дії".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про розробку сервісу для дистанційного звільнення з підприємств на окупованих територіях стало відомо на початку червня 2026 року, коли Міністерство розпочало збір заявок від перших охочих долучитися до тестування.

Послуги у "Дії"

Як повідомлялося, станом на кінець травня 2026 року застосунком "Дія" у 2026 році користуються понад 24 млн українців, а порталом "Дія" – майже 7 млн.

14 травня в застосунку "Дія" запустили персонального ШІ-агента, який допоможе швидше знаходити й отримувати державні послуги просто в чаті.

Раніше в травні стало відомо, що в "Дії" з'явилася можливість оформити "е-Картку" платника податків – як для себе, так і для дитини. Відтак, фізичний паперовий документ більше не потрібен, а електронна картка матиме таку саму юридичну силу, як і паперова.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації готує до запуску послугу, яка дозволить сплачувати нараховані податки у застосунку "Дія".

Читайте також: 80% українців працюють у стресі, а 40% готові звільнитися через вигорання, – дослідження