Падіння гривні відновилося: Нацбанк встановив курс валют на вівторок

Національний банк України встановив курс валют на вівторок, 28 липня. Так, долар офіційно подорожчав на 5 копійок, євро – майже на 11 копійок.

Про це свідчать дані НБУ.

Зокрема, офіційний курс валют Нацбанк визначив на такому рівні:

1 долар США – 44,8568 грн (44,8086 грн станом на 27 липня);

1 євро – 51,0740 грн (50,9653 грн станом на 27 липня).

Як повідомлялося, 27 липня офіційний курс гривні зміцнився щодо євро на 9 копійок, а зміцнення щодо долара було номінальне – менше копійки.

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Нагадаємо, 11 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,9790 грн/$1. А 16 червня гривня рекордно впала щодо євро – до 52,0378 грн/євро.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, в разі завершення війни в ​​2027 році очікуваний курс долара – 48,3 грн наприкінці року. Навіть за оптимістичного сценарію гривня поступово слабшатиме: до 51,5 грн за долар до кінця 2029 року.

Середній курс долара, який закладався для розрахунків бюджету на 2026 рік, – 45,7 грн.

Прогноз курсу

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів Бізнес Цензору, що в серпні ринок матиме кілька потенційних "подразників", але водночас і достатньо механізмів для їх нейтралізації: міжнародні резерви на рівні $51,3 млрд, зовнішня фінансова допомога та валютні інтервенції НБУ мають стримувати надмірний тиск.

За базового сценарію долар може залишатися в межах 44,5-45,5 грн, а євро – в коридорі 51-52,5 грн.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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