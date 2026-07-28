Нацкомісія підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 25%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф приватного акціонерного товариства Національна енергетична компанія "Укренерго" (ПрАТ "НЕК "Укренерго") на передачу електроенергії на 25%.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на рішення, ухвалене під час засідання регулятора 28 липня.

Згідно з проєктом постанови, нові розцінки наберуть чинності з 1 серпня 2026 року.

Нові тарифні ставки

Тариф на послуги з передачі електричної енергії становитиме (без урахування податку на додану вартість (ПДВ):

928,45 грн/МВт-год – для більшості користувачів системи;

563,26 грн/МВт-год – для підприємств "зеленої" електрометалургії.

Крім того, тарифна складова на виконання спеціальних обов'язків щодо забезпечення збільшення частки виробництва електрики з альтернативних джерел встановлена на рівні 365,19 грн/МВт·год.

Причини рішення та наслідки для ринку

В Нацкомісії пояснили зростання тарифів збільшенням витрат системного оператора через такі чинники:

девальвація гривні, оскільки розрахунки з виробниками "зеленої" енергії прив'язані до євро;

наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру;

необхідність підготовки до опалювального сезону.

Тариф сплачують великі промислові підприємства, оператори систем розподілу (ТОВ "Київська обласка ЕК") та інші учасники мережі.

Зміна тарифу не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів, адже ціна для населення регулюється урядом і становить 4,32 грн за 1 кВт-год.

Водночас зростання витрат бізнесу призведе до підвищення собівартості виробництва товарів і послуг.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, тарифи на енергетичні послуги для населення в Україні залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану.

Як повідомлялося раніше, влада України у лютому 2026 року зобов’язалася поступово підвищити тарифи на електроенергію та опалення для населення у межах нової програми співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах оновленого Меморандуму оприлюднив свіжий макроекономічний прогноз для України, а також окреслив ключові напрями реформування енергетичного сектору на післявоєнний період.

Читайте також: Нацкомісія з енергетики перевірятиме правильність встановлення тарифів на воду