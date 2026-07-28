Скільки електроенергії виробили АЕС України за пів року

Українські атомні електростанції (АЕС) за перше півріччя поточного року виробили 26 820,1 млн кВт-год електроенергії, що на 163,1 млн кВт-год більше ніж за аналогічний період торік.

Як повідомили в компанії "Енергоатом", збільшення обсягу генерації електроенергії відбулося, зокрема, завдяки ефективному плануванню ремонтної кампанії, дотриманню затверджених графіків та достроковому виконанню запланованих робіт.

В "Ененргоатомі" наголосили, що саме українські АЕС генерують основну частку електроенергії в українському енергобалансі.

Так, за даними про структуру виробництва та споживання електроенергії з 2019 по 2025 роки, опубліковані Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, у певні періоди частка електроенергії, згенерованої на АЕС, перевищувала 67%.

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Ремонти на АЕС

На початку червня повідомлялося, що частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській атомних електростанціях повернули в роботу після ремонту.

У травні повідомлялося, що на Рівненській АЕС завершили зведення ключового безпекового об'єкта – наразі він проходить процедуру паспортизації.

Наприкінці квітня "Енергоатом" завершив ремонт першого з дев'яти підконтрольних Україні енергоблоків АЕС у рамках підготовки до опалювального сезону.

Раніше перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що існує два варіанти, як добудувати енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС, і наразі фахівці мають обрати найкращий із них.

До того президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у придбанні для добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС двох реакторів у Болгарії, виготовлених за російською технологією.

Співпраця з Westinghouse

На початку липня 2026 року стало відомо, що до 2028 року Україна прагне стати першою країною у світі, яка експлуатуватиме всі свої реактори типу ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор) виключно на ядерному паливі американської компанії Westinghouse.

Раніше "Енергоатом" розпочав реалізацію домовленостей із компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо створення технологічних ліній в Україні.

Проєкт передбачає налагодження випуску окремих компонентів для ядерних збірок на українських підприємствах, які згодом постачатимуться на вітчизняні АЕС.

Рівненська АЕС стала першою атомною електростанцією у світі, яка перевела енергоблоки з реакторами ВВЕР-440 на паливо американської компанії Westinghouse Electric Company. До 2023 року ці реактори працювали на російських паливних збірках.

У квітні 2026 року на станції розпочали підготовку до впровадження 18-місячного паливного циклу та модернізацію енергоблоків для підвищення їхньої потужності.

Крім того, у листопаді 2025 року "Енергоатом" уклав угоду з компанією Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція) про закупівлю обладнання для виробництва паливних збірок для реакторів типу ВВЕР-1000. Вартість контракту становила $21,1 млн.

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