M113 armored personnel carriers are already being loaded for shipment to Ukraine, - Pentagon. VIDEO

The United States is already loading M113 tracked armored personnel carriers to Ukraine.

The Ministry of Defence published a video on Twitter, as reported by Censor.NET.

"The US soldiers move M113 armored personnel carriers bound for Ukraine onto truck trailers," the statement said.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022

