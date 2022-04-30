22 694 45
M113 armored personnel carriers are already being loaded for shipment to Ukraine, - Pentagon. VIDEO
The United States is already loading M113 tracked armored personnel carriers to Ukraine.
The Ministry of Defence published a video on Twitter, as reported by Censor.NET.
"The US soldiers move M113 armored personnel carriers bound for Ukraine onto truck trailers," the statement said.
.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022
Log in to Censor.NET
Please wait...
For password login follow the link
Using your username as a login is no longer supported!
Forgot your password or login? Restore password
Forgot your password or login? Restore password