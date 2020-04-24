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Новости Пожары в Украине
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Продолжается ликвидация пожаров на двух участках в Чернобыльской зоне, в Житомирской области открытого огня нет, - ГСЧС

Продолжается ликвидация пожаров на двух участках в Чернобыльской зоне, в Житомирской области открытого огня нет, - ГСЧС

Ситуация с пожарами в Житомирской области контролируемая, отрытого огня нет, продолжаются работы по тушению пожаров на двух участках в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, отмечают в Госслужбе Украины по ЧС.

"На утро пятницы в Зоне отчуждения локализован очаг пожара в Дитятковском лесничестве вблизи села Россоха. На двух других очагах – вблизи сел Кривая гора и Рудьки – Буряковка – продолжаем работать по периметру и внутри, где есть возможность", - сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук в ходе онлайн-брифинга в пятницу днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается ситуации с тушением пожаров в Житомирской области, то, по словам Демчука, на локализованных участках пожаров в Овручском районе ситуация контролируемая, отрытого огня нет.

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Вместе с тем, как он рассказал, 23 апреля в Овручском районе возник еще один очаг возгорания, пожар распространился на площади до 200 га и из-за ветра и перешел в верховой.

"Благодаря привлеченной авиации ГСЧС за несколько часов удалось ликвидировать верховой пожар…. Удалость не допустить распространение пожара и не допустить перебрасывание огня на Полесский государственный заповедник", - отметил представитель ГСЧС.

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По словам Демчука, в настоящее время открытого огня на этом участке нет, но наблюдается задымление.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который начался еще 4 апреля. На территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров.

Автор: 

пожар (5969) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5011) Житомирская область (1413)


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https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 В Киевской области, примерно в 50 километрах от столицы, произошел новый лесной пожар. Об этом сообщается на странице ...
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24.04.2020 12:50 Ответить
Ветер поменялся, и Киева уже не в 50-ке. А ведь еще сутра был на 1-м месте! Абыдна...
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24.04.2020 13:04 Ответить
в Житомирской области открытого огня нет - вранье. На спутник посмотрите. А то потом Геращенко будет публиковать фотографии из космоса постфактум которые доступны всем онлан.
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24.04.2020 13:43 Ответить
 
 