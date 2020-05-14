"Возможно это было преждевременно", - Сытник о передаче из НАБУ в СБУ дела о прослушке Дениса Ермака

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник рассказал, что его ведомство не успело провести необходимый объем следственных действий, чтобы установить истину по делу о пленках брата главы Офиса президента Андрея Ермака, который мог торговать госдолжностями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в эфире hromadske.

"На сегодняшний день не знаю, как движется дело, потому что решением антикоррупционной прокуратуры его передали в другое следственное подразделение, - сказал он.

Глава НАБУ не знает точно, почему дело забрали в Бюро, потому что не читал постановление, но в таком случае обычно причина следующая - отсутствует преступление, подследственное НАБУ.

Но НАБУ успело начать расследование и допросить ряд людей.

"Возможно, это было преждевременно (забирать дело - ред.), потому что детективы не выполнили того, что планировалось, для того, чтобы точно установить, что там точно произошло. Но решение прокурора такое", - сказал Сытник.

Он также отметил, что проблема этого дела - отсутствие доказательств законности получения этих записей.

"Я имею в виду, что это должен быть какой компетентный орган, который проводил (записи), на основании определенных разрешений. На момент передачи дела мы не нашли следов, что это было сделано именно в рамках производства, что это компетентный орган получил все разрешительные документы", - уточнил глава Бюро.

Сытник объяснил, что доказательство должно соответствовать такому критерию как допустимость - это значит, что его получили законно.

"С этим всегда проблемы, потому что есть систематические вброс в интернет определенных записей, но никто не хочет брать на себя ответственность", - подытожил он.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.