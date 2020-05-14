"Можливо це було передчасно", - Ситник про передачу з НАБУ в СБУ справи про прослуховування Дениса Єрмака

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник розповів, що його відомство не встигло провести необхідний об’єм слідчих дій, аби встановити істину у справі про плівки брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, який міг торгувати держпосадами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.

"На сьогодні не знаю, як рухається справа, тому що рішенням антикорупційної прокуратури її передали в інший слідчий підрозділ", — сказав він.

Очільник НАБУ не знає точно, чому справу забрали у Бюро, бо не читав постанову, але в такому випадку зазвичай причина наступна — відсутній злочин, підслідний НАБУ.

Але НАБУ встигло розпочати розслідування і допитати деяких людей.

"Можливо, це було передчасно (забирати справу — ред.), тому що детективи не виконали того, що планувалося, для того, щоб точно встановити, що там точно відбулося. Але рішення прокурора таке", — сказав Ситник.

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Він також наголосив, що проблема цієї справи — відсутність доказів законності отримання цих записів.

"Я маю на увазі, що це має бути якийсь компетентний орган, який проводив (записи — ред.), на підставі певних дозволів. На момент передачі справи ми не знайшли слідів, що це було зроблено саме в рамках провадження, що це компетентний орган отримав усі дозвільні документи", — уточнив глава Бюро.

Ситник пояснив, що доказ повинен відповідати такому критерію як допустимість — це означає, що його отримали в законний спосіб.

"З цим завжди проблеми, бо є систематичні вкиди в інтернет певних записів, але ніхто не хоче брати на себе відповідальність", — підсумував він.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.