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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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"Можливо це було передчасно", - Ситник про передачу з НАБУ в СБУ справи про прослуховування Дениса Єрмака

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник розповів, що його відомство не встигло провести необхідний об’єм слідчих дій, аби встановити істину у справі про плівки брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, який міг торгувати держпосадами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.

"На сьогодні не знаю, як рухається справа, тому що рішенням антикорупційної прокуратури її передали в інший слідчий підрозділ", — сказав він.

Очільник НАБУ не знає точно, чому справу забрали у Бюро, бо не читав постанову, але в такому випадку зазвичай причина наступна — відсутній злочин, підслідний НАБУ.

Але НАБУ встигло розпочати розслідування і допитати деяких людей.

"Можливо, це було передчасно (забирати справу — ред.), тому що детективи не виконали того, що планувалося, для того, щоб точно встановити, що там точно відбулося. Але рішення прокурора таке", — сказав Ситник.

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Він також наголосив, що проблема цієї справи — відсутність доказів законності отримання цих записів.

"Я маю на увазі, що це має бути якийсь компетентний орган, який проводив (записи — ред.), на підставі певних дозволів. На момент передачі справи ми не знайшли слідів, що це було зроблено саме в рамках провадження, що це компетентний орган отримав усі дозвільні документи", — уточнив глава Бюро.

Ситник пояснив, що доказ повинен відповідати такому критерію як допустимість — це означає, що його отримали в законний спосіб.

"З цим завжди проблеми, бо є систематичні вкиди в інтернет певних записів, але ніхто не хоче брати на себе відповідальність", — підсумував він.

Читайте також: Розслідування справи про "плівки Єрмака" ведеться повним ходом, брат глави ОП ходить на допити - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Автор: 

НАБУ (5118) Ситник Артем (863) Єрмак Андрій (1392)


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Топ коментарі
+4
То есть расследовали не то, что Ермак с братом продавали должности, а искали, кто их посмел записывать и обнародовать эти записи
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14.05.2020 23:20 Відповісти
+3
Очень профессионально 😀😀😀 работают
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14.05.2020 23:15 Відповісти
+1
Безкінечна історія з ненажерами у владі.
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14.05.2020 23:26 Відповісти
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Очень профессионально 😀😀😀 работают
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14.05.2020 23:15 Відповісти
нафіга країні cитник. хоч одне діло на портнових всяких. міг прижучить фсбшників.дати бій.нахрона він там сидить. красивий такий.
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14.05.2020 23:18 Відповісти
закрывает вакантное место. Так бы моника уже туда портнова назначила.
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15.05.2020 01:52 Відповісти
То есть расследовали не то, что Ермак с братом продавали должности, а искали, кто их посмел записывать и обнародовать эти записи
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14.05.2020 23:20 Відповісти
Сидят жирные рожи бабло косят а как только кыш так сразу вдруг по политическим мотивам вся эта судебно прокурорская система просто напрочь сгнила защищают интересы воров и казнокрадов развалить до конца это болото
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14.05.2020 23:22 Відповісти
Безкінечна історія з ненажерами у владі.
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14.05.2020 23:26 Відповісти
Пане Ситнику, гайда на дємбєль! Це не передчасно.
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14.05.2020 23:56 Відповісти
Гайда-то гайда, але зеленський замінить його ще гіршим. Можна не сумніватись.
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15.05.2020 01:06 Відповісти
Поділяю Ваш... "чорний оптимізм". Але ж і зю!-команда не навічно.
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15.05.2020 01:13 Відповісти
 
 