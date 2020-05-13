Гео Лерос прокоментував передачу справи Дениса Єрмака в СБУ: "Посадкою Єрмака має займатися друг Єрмака"

Президент Зеленський закликав повідомляти про факти корупції в НАБУ, але справу про корупцію глави ОП чомусь передають в СБУ.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертайтеся в НАБУ, але це не точно. Що ж, я зробив все за інструкцією, передав факти корупції глави Офісу президента в НАБУ, але справа потрапила в СБУ до Баканова. Мабуть посадкою Єрмака має займатися друг Єрмака, прям як заповідав Лі Куан Ю", - написав Лерос.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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