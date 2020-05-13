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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Гео Лерос прокоментував передачу справи Дениса Єрмака в СБУ: "Посадкою Єрмака має займатися друг Єрмака"

Гео Лерос прокоментував передачу справи Дениса Єрмака в СБУ:

Президент Зеленський закликав повідомляти про факти корупції в НАБУ, але справу про корупцію глави ОП чомусь передають в СБУ.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертайтеся в НАБУ, але це не точно. Що ж, я зробив все за інструкцією, передав факти корупції глави Офісу президента в НАБУ, але справа потрапила в СБУ до Баканова. Мабуть посадкою Єрмака має займатися друг Єрмака, прям як заповідав Лі Куан Ю", - написав Лерос.

Читайте також: Розслідування справи про "плівки Єрмака" ведеться повним ходом, брат глави ОП ходить на допити - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Гео Лерос прокоментував передачу справи Дениса Єрмака в СБУ: Посадкою Єрмака має займатися друг Єрмака 01

Также читайте: Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР

Автор: 

НАБУ (5116) СБУ (13070) Єрмак Андрій (1391) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (96)


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Топ коментарі
+20
Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 1422
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13.05.2020 18:32 Відповісти
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дно зеленое
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13.05.2020 18:33 Відповісти
+7
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Нардеп Тищенко носит главе ОП Ермаку деньги коробками - Лерос. Фото Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 8576 Во время президентских выборов Владимир Зеленский использовал месседж «Зробимо їх разом». Какой месседж сейчас будет?https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#more-103206 Читать далее
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13.05.2020 18:39 Відповісти
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Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 1422
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13.05.2020 18:32 Відповісти
Звичайно,шо зелена плиснява найнебезпечніша для розвитку та навіть самого існування країни
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13.05.2020 19:36 Відповісти
дно зеленое
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13.05.2020 18:33 Відповісти
Так может это СБУ начало разговорчивых свидетелей запугивать?
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13.05.2020 18:35 Відповісти
Росія та Німеччина проводять таємні переговори по Донбасу, - ЗМІ
Німеччина та Росія вирішили провести таємні переговори щодо ситуації на Донбасі. Для цього в Берлін прибув куратор від Кремля в цьому питанні заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак Офіційної інформації про переговори за участі Козака в Берліні ніде немає. Про те, що російський чиновник відправився до Німеччини на двосторонні переговори щодо ситуації на Сході України, пише РБК з посиланням на власні джерела. Варте увагиРосія не хоче: чи можливе перезавантаження переговорів по Донбасу Про що будуть говорити Росія та Німеччина Видання зазначає, щоНімеччина запросила російського представника, щоб "краще зрозуміти лінію" Москви на переговорах з врегулювання конфлікту. Відтак інші країни на переговори не запросили. Чому саме Дмитро Козак відправився на переговори Попри це, переговори вирішили провести не онлайн, а особисто. "Козак -головний парламентер з боку Росії по Україні.Ймовірно, є питання, які змусили його терміново прилетіти до Берліна для спілкування з кимось віч-на-віч всупереч карантинним обмеженням та санкціям Євросоюзу", -заявило джерело видання РБК.
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13.05.2020 18:37 Відповісти
фрицам надто кортить з кацапами таргавать...
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13.05.2020 18:50 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Нардеп Тищенко носит главе ОП Ермаку деньги коробками - Лерос. Фото Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 8576 Во время президентских выборов Владимир Зеленский использовал месседж «Зробимо їх разом». Какой месседж сейчас будет?https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#more-103206 Читать далее
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13.05.2020 18:39 Відповісти
Гео,а что ты хотел?Вот такие сейчас ваши зебильные метаморфозы)
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13.05.2020 19:45 Відповісти
Вчинять ще один злочин,підуть як злочинне угрупування.
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13.05.2020 19:53 Відповісти
Лошару це влаштовує, так як і ціна на електроенергію в Україні, яка набагато вища ніж в Європі! Докотились! Урядом опосередковано керує один олігарх та монополіст, а лошара лише нікчемний додаток до цього!
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13.05.2020 20:05 Відповісти
Вряд ли хоть кто-то из этой шайки будет наказан в законном порядке. Еще вопрос, не придется ли самому Гео Леросу отдуваться за свою четко обозначенную гражданскую позицию.
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13.05.2020 21:07 Відповісти
 
 