На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В Луганской области правоохранители провели отработку населенных пунктов Попаснянского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Полицейские меры были направлены на усиление безопасности граждан, недопущение фактов экстремизма и терроризма, профилактику и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ и стабилизации оперативной обстановки на территории этих населенных пунктов.

Около 150 полицейских были задействованы в составе пеших и мобильных патрульных нарядов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине. ФОТОрепортаж

Полицейские проводили санкционированные обыски в рамках уголовных производств, по которым проводится досудебное следствие, проверяли транспортные средства, которые двигались по населенным пунктам, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором.





Также читайте: Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО

В результате отработки были задокументированы факты незаконного хранения наркотических средств. Выявлено 16 административных правонарушений по которым составлены соответствующие материалы. Изъяты 3 единицы охотничьего оружия, владельцы которой нарушили сроки хранения, установленные действующим законодательством.