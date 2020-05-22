На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
В Луганской области правоохранители провели отработку населенных пунктов Попаснянского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Полицейские меры были направлены на усиление безопасности граждан, недопущение фактов экстремизма и терроризма, профилактику и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ и стабилизации оперативной обстановки на территории этих населенных пунктов.
Около 150 полицейских были задействованы в составе пеших и мобильных патрульных нарядов.
Полицейские проводили санкционированные обыски в рамках уголовных производств, по которым проводится досудебное следствие, проверяли транспортные средства, которые двигались по населенным пунктам, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором.
В результате отработки были задокументированы факты незаконного хранения наркотических средств. Выявлено 16 административных правонарушений по которым составлены соответствующие материалы. Изъяты 3 единицы охотничьего оружия, владельцы которой нарушили сроки хранения, установленные действующим законодательством.
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Отто фон Бисмарк
За його словами, щоб позбавити Росію стимулів для продовження окупації цих територій, НАТО повинно зробити так, щоб п'ята стаття не стосувалася цих територій.
Хотя если беспредел считать действующим законодательством, то тогда все правильно написано