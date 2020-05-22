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Новости Операция Объединенных сил
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На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В Луганской области правоохранители провели отработку населенных пунктов Попаснянского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС 01

Полицейские меры были направлены на усиление безопасности граждан, недопущение фактов экстремизма и терроризма, профилактику и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ и стабилизации оперативной обстановки на территории этих населенных пунктов.

Около 150 полицейских были задействованы в составе пеших и мобильных патрульных нарядов.

На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС 02

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На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС 03

Полицейские проводили санкционированные обыски в рамках уголовных производств, по которым проводится досудебное следствие, проверяли транспортные средства, которые двигались по населенным пунктам, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором.

На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС 04
На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС 05

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В результате отработки были задокументированы факты незаконного хранения наркотических средств. Выявлено 16 административных правонарушений по которым составлены соответствующие материалы. Изъяты 3 единицы охотничьего оружия, владельцы которой нарушили сроки хранения, установленные действующим законодательством.

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Нацполиция (16433) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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Отто фон Бисмарк
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22.05.2020 20:11 Ответить
А сколько сепаров взяли?
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22.05.2020 20:45 Ответить
Члени Альянсу розуміють, що, згідно з п'ятою статтею Статуту НАТО, прийняття до своїх лав, наприклад України, автоматично означало б необхідність воювати з Росією за окуповані території, додав Волкер.
За його словами, щоб позбавити Росію стимулів для продовження окупації цих територій, НАТО повинно зробити так, щоб п'ята стаття не стосувалася цих територій.
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22.05.2020 20:49 Ответить
в результате спецоперации задержаны злостные продавцы семечек - бабули возрастом 73, 76 и 78 лет
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22.05.2020 21:28 Ответить
контрабандистки
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22.05.2020 21:53 Ответить
Какое может быть нарушение сроков хранения, если закона об оружии нет.
Хотя если беспредел считать действующим законодательством, то тогда все правильно написано
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22.05.2020 23:25 Ответить
Там сепар на сепаре и сепаром погоняют.Только полная депортация ватных душонок в Запоребриковье положит начало мира в Украине.
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23.05.2020 01:06 Ответить
 
 