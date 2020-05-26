Второй этап ослабления карантина не вызвал ощутимый рост электропотребления, - Укрэнерго

Уровень потребления электроэнергии в Украине остается на 4% ниже, чем на это время в прошлом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПрАО НЭК "Укрэнерго".

"Второй этап ослабления карантина в отдельных областях с 22 мая пока не вызвал ощутимый рост электропотребления. На прошлой неделе, 18-24 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось только на 0,2% до 348,4 млн кВт-ч по сравнению с предыдущей неделей. Но это на 4% меньше уровня за аналогичный период в прошлом году (358 млн кВт-ч)", - говорится в сообщении.

При этом в выходные, 23-24 мая, среднее потребление осталось близким к уровню в выходные на предыдущей неделе - 328 млн кВт-ч, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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"В течение последней недели суточные объемы нераспроданной конечному потребителю электроэнергии в среднем составляли около 40 млн кВт-ч. Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые в соответствии с Правилами рынка подавали заявки на разгрузку (то есть, соглашались перепродать своим покупателям/потребителям чужую электроэнергию вместо того, чтобы производить свою)", - заявили в Укрэнерго.

Суммарная нагрузка АЭС с 18 по 24 мая продолжала сохраняться на том же уровне, что и на предыдущей неделе - 7,3-7,4 ГВт.

По состоянию на 24 мая, в работе, как и на предыдущей неделе, находились 10 энергоблоков АЭС, еще 4 энергоблока были отключены для проведения ремонтных работ и 1 - выведен в резерв, добавили в "Укрэнерго".

"Суммарная нагрузка АЭС, по состоянию на 24 мая, остается на том же уровне, что и в конце предыдущей недели - 7300 МВт. Это обусловлено необходимостью обеспечивать нормативный уровень резервов 1000 МВт на ТЭС в условиях сниженного среднесуточного потребления (на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году). А также отсутствием ресурса на ГЭС Днепровского каскада (производство на ГЭС снизилось на 43% к аналогичному периоду в 2019 году)", - подытожили в компании.

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Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5%.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, начало выводить в резерв энергоблоки АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инициирует создание при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рабочей группы для разбирательства относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям.

14 мая народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обнародовал информацию, что общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций