Другий етап послаблення карантину не викликав відчутного зростання електроспоживання, - "Укренерго"

Рівень споживання електроенергії в Україні залишається на 4% нижчим, ніж на цей час торік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПрАТ НЕК "Укренерго".

"Другий етап послаблення карантину в окремих областях з 22 травня поки що не спричинив відчутного росту електроспоживання. На минулому тижні, 18-24 травня, середньодобове споживання у робочі дні збільшилося лише на 0,2% до 348,4 млн кВт·год порівняно з попереднім тижнем. Але це на 4% менше від рівня аналогічного періоду минулого року (358 млн кВт·год)", - йдеться в повідомленні.

Водночас на вихідних, 23-24 травня, середнє споживання залишилося близьким до рівня вихідних минулого тижня – 328 млн кВт·год, що на 3,3% менше ніж в аналогічному періоді минулого року.

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"Протягом останнього тижня добові обсяги нерозпроданої кінцевому споживачу електроенергії в середньому становили близько 40 млн кВт·год. Ці обсяги були реалізовані на балансуючому ринку тим його учасникам (виробникам), які відповідно до Правил ринку подавали заявки на розвантаження (тобто, погоджувалися перепродати своїм покупцям/споживачам чужу електроенергію, замість того, щоб виробляти свою)", - заявили в "Укренерго".

Сумарне навантаження АЕС з 18 по 24 травня продовжувала зберігатися на тому ж рівні, що і попереднього тижня - 7,3-7,4 ГВт.

Станом на 24 травня, в роботі, як і попереднього тижня, перебувало 10 енергоблоків АЕС, ще 4 енергоблоки були відключені для проведення ремонтних робіт та 1 — виведено в резерв, додали в "Укренерго".

"Сумарне навантаження АЕС, станом на 24 травня, залишається на тому ж рівні, що і наприкінці попереднього тижня, - 7300 МВт. Це зумовлено необхідністю забезпечувати нормативний рівень резервів 1000 МВт на ТЕС в умовах зниженого середньодобового споживання (на 4% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). А також відсутністю ресурсу на ГЕС Дніпровського каскаду (виробництво на ГЕС знизилося на 43% до аналогічного періоду 2019 року)", - підсумували в компанії.

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Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5%.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

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12 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ініціює створення при Міністерстві енергетики та захисту довкілля робочої групи для розгляду щодо видачі НЕК "Укренерго" великої кількості дозволів на приєднання до енергомереж.

14 травня народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус оприлюднив інформацію, що загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менш ніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій.